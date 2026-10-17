Soft Kala Chana Tips: घंटों की मेहनत छोड़िए, कन्या पूजन के लिए बिना सोडा ऐसे बनाएं सॉफ्ट-सॉफ्ट चने, झटपट बनकर तैयार हो जाएगा टेस्टी प्रसाद

कल नवरात्रि की अष्टमी मनाई जाएगी और फिर एक दिन बाद नवमी होगी. नवरात्र का समापन कन्या पूजन के साथ होता है और इसका विशेष महत्व भी होता है. इस दिन माता रानी के नौ स्वरूपों के प्रतीक के रूप में घर बुलाई गई छोटी-छोटी कन्याओं को हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाया जाता है. अक्सर महिलाओं की शिकायत होती है कि पूजा के लिए बनाए गए काले चने पकाने के बाद टाइट रह जाते हैं या ज्यादा गल जाते हैं या फिर सूखे-सूखे रह जाते हैं.

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ऐसे में आज हम आपको प्रसाद के चने बिना घंटों की मेहनत के एकदम रुई जैसे सॉफ्ट, परफेक्ट, रसीले और मसालों से लबालब बनाने का तरीका बता रहे हैं जो आपको तुरंत नोट कर लेनी चाहिए.

सामग्री:

1 कप काले चने (रातभर या 7-8 घंटे पानी में भीगे हुए)

2-3 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी

1/2 छोटा चम्मच हींग

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

2 हरी मिर्च (बारीक कटी या लंबाई में कटी हुई)

1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला

1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

स्वादानुसार सादा नमक और काला नमक

बारीक कटा हरा धनिया

बनाने का सही तरीका

चने उबालें (सॉफ्ट बनाने की पहली ट्रिक): भीगे हुए काले चनों को धोकर कुकर में डालें. इसमें 2 कप पानी, थोड़ा सा नमक और 1 छोटा चम्मच देसी घी डालें (घी डालने से चने अंदर तक एकदम सॉफ्ट उबलते हैं). कुकर का ढक्कन बंद करके मध्यम आंच पर 4-5 सीटी आने तक पकाएं और प्रेशर अपने आप निकलने दें.

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मसाले का घोल बनाएं (सीक्रेट मास्टर हैक): एक छोटी कटोरी में धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा काला नमक निकालें. इसमें 3-4 चम्मच पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लें. (सूखे मसाले सीधे तेल में डालने से जल जाते हैं, लेकिन पानी का घोल बनाने से मसाले चनों पर अच्छे से लिपट जाते हैं).

तड़का लगाएं: कड़ाही में 2 चम्मच देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा, हींग, कद्दूकस किया अदरक और हरी मिर्च डालकर 20 सेकेंड के लिए भूनें.

मसाला पकाएं: अब कटोरी में तैयार किया हुआ मसालों का घोल कड़ाही में डालें और धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से घी अलग न होने लगे.

चने और उबला पानी मिलाएं (रसीले बनाने की ट्रिक): अब उबले हुए काले चने कड़ाही में डालें. साथ ही कुकर में बचा हुआ थोड़ा सा चने का उबला पानी भी कड़ाही में डाल दें. (चने का पानी फेंकने की गलती न करें, यही पानी मसालों को चने पर चिपकाता है और उन्हें रसीला बनाता है).

3-4 मिनट पकाएं और परोसें: कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर 3-4 मिनट पकने दें जब तक कि पानी सूख न जाए और मसाले चनों पर अच्छे से लिपट न जाएं. ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर गार्निश करें. तैयार है कन्या पूजन का रसीला और सॉफ्ट काले चने का प्रसाद!

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