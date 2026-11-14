आज 14 नवंबर 2026 तुला राशिफल: संबंधों का लाभ उठाएंगे, विविध विषयों में रुचि रहेगी

तुला - व्यावसायिक मामलों में रुचि लेंगे. विपक्ष का धैर्यपूर्वक सामना करेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में तेजी लाएंगे. प्रयासों में उचित गति बनी रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सामाजिक मामलों में रुचि रखेंगे. संपर्क का दायरा बढ़ेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आलस्य त्यागेें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. विविध विषयों में रुचि रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से भेंट होगी. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे.

धन संपत्ति - सहकार बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक स्थिति में सुधार आएगा. शुभ संदेशे प्राप्त होंगे. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. प्रभावशाली प्रदर्शन बना रहेगा. उपलब्धियां संभव हैं.

प्रेम मैत्री- घर में सुखद स्थिति बनाए रखेंगे. भाई बंघुओं से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों पर जोर रखेंगे. मित्रजनाों का साथ पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहंेगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. सबसे सामंजस्य बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार असरदार रहेगा. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. स्वास्थ्य सुधार होेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. संवाद बनाए रखें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग : शुभ रंग: स्फटिक के समान

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