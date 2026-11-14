आज 14 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए शुभ दिन, कारोबार में बढ़ेगा लाभ और मजबूत होंगे रिश्ते

मिथुन- साझेदारी के कार्य संवरेंगे. औद्योगिक मामलों में गति आएगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. प्रबंधन से जुड़े कार्य पूरे होंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता बढ़ेगी. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. आपसी सामंजस्य बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे. स्थिरता में वृद्धि होगी. करीबियों के साथ भावनात्मक चर्चा और संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. जिद करने से बचें.

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नौकरी-व्यवसाय- कारोबार में बढ़त बनी रहेगी. निसंकोच कामकाज में गति बनाए रखेंगे. सक्रियता और नियमितता पर जोर देंगे. स्थायित्व बनाए रखने की कोशिश करेंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. नौकरीपेशा लोग सहजता से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन-संपत्ति- आर्थिक प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में सहजता रहेगी. भूमि और भवन से जुड़े मामले बनेंगे. लेनदेन में रुचि बढ़ेगी. नियमों के पालन में विश्वास बढ़ेगा.

प्रेम-मैत्री- संबंधों में मजबूती बनी रहेगी. रिश्ते बेहतर होंगे. वाणी और व्यवहार में सहजता रखेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. मित्रों से मदद मिलेगी. प्रियजन से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य-मनोबल- सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. यादगार पल बिताने के अवसर मिलेंगे. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी. सहजता से आगे बढ़ेंगे. एकाग्रता बढ़ाएंगे.

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आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें और उनके दर्शन करें. न्याय के देवता शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें और उनका प्रयोग करें. अपनी जिम्मेदारियां निभाएं.

शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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