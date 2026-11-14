आज 14 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे, उन्न्ति के अवसर बढ़ेंगे

वृश्चिक - परिवार के लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. रक्त संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. चहंुओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. परिजनों का समर्थन मिलेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. जीवन में शुभता रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. मधुर व्यवहार बनाए रखंेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ें़गे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी.

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नौकरी व्यवसाय- कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. उन्न्ति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सहजता सामंजस्य बढ़ेंगे. परंपरागत विषयों पर ध्यान देंगे.

धन संपत्ति - धनधान्य संग्रह व लाभ वृद्धि बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. बचत बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- घर में सुख का वातावरण रहेगा. हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा. चहुंओर खुशियां बनी रहेंगी. मित्रों की संख्या बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे. साख सम्मान एवं व्यक्तित्व संवरेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल उंूचा बना रहेेगा.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. संवार बढ़ाएं.



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शुभ अंक : शुभ रंग: रस्ट कलर

शुभ रंग : शुभ अंक: 5, 8 और 9

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