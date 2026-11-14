आज 14 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों को आज लेनदेन में बरतनी होगी सावधानी, निवेश पर रखें नियंत्रण

कर्क- महत्वपूर्ण अनुबंधों में पहल करने से बचें. व्यावसायिक कार्यों में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. लेनदेन में सहजता बनाए रखें. विभिन्न कार्यों में पूरी तैयारी दिखाएं. सेवा कार्यों में सहजता से आगे बढ़ें. अनुशासन और नियमों का पालन बनाए रखेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. पेशेवर प्रयास सफल होंगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. निवेश पर नियंत्रण रखें. क्षमा भाव बनाए रखें.

और पढ़ें

नौकरी-व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सजगता बनाए रखें. समय सीमा के भीतर कार्य करें. श्रम प्रबंधन पर जोर रहेगा. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल बना रहेगा. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे.

धन-संपत्ति- वित्तीय व्यवस्था मजबूत बनाए रखें. योजनानुसार कार्य करें. तथ्यों पर जोर दें. आर्थिक कार्यों में बेहतर परिणाम बनाए रखेंगे. नियमों के पालन पर ध्यान देंगे. लोभ और प्रलोभन में आने से बचें.

प्रेम-मैत्री- रिश्तों में चर्चा और संवाद बढ़ाएं. आपसी सहयोग से आगे बढ़ें. मन की बात कहने में संकोच हो सकता है. निजी मामलों में स्पष्टता लाएं. अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बनाए रखें. सभी के प्रति आदर भाव रखें.

स्वास्थ्य-मनोबल- जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल और उत्साह बनाए रखें. निरंतरता और परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी करने से बचें. शरीर के संकेतों के प्रति सजग रहें.

Advertisement

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें. किसी भी काम में लापरवाही न बरतें.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

---- समाप्त ----