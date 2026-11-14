आज 14 नवंबर 2026 धनु राशिफल: तेजी से आगे बढ़ेंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे

धनु - करियर कारोबार उम्दा बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. करीबियों के साथ खुशियों को साझा करेंगे. रचनात्मकत और पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. विभिन्न कार्याें को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मक कार्याें में गति आएगी. कला कौशल संवरेेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. नवाचार पर जोर बना रहेगा. विविध प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कलात्मकता पर जोर होगा. नवकार्याें से जुड़ेंगे. पद प्रभाव और प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. लंबित कार्याें को आगे बढ़ाएंगे. साहस से जगह बनाएंगे. आधुनिक सोच बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति - लाभ बढ़त पर रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास उूंचा बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- सबका साथ समर्थन पाएंगे. मधुर रिश्ते बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. आदर स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. सभी को प्रभावित होंगे. संबंधों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा. रिश्तों को साधेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. सृजन बढ़ाएंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा व दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें. नई सोच बढ़ाएं.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: पीला

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