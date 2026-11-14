आज 14 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए शुभ दिन, धन लाभ बढ़ेगा और परिवार में खुशियां आएंगी

सिंह- मित्रवर्ग सहयोगी बना रहेगा. करीबियों का साथ और समर्थन मिलेगा. कार्य-व्यापार उत्साहजनक रहेगा. भ्रमण और मनोरंजन के लिए जा सकते हैं. मतभेद दूर होंगे. परिवार में सुख-सौख्य बढ़ेगा. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. साहस के साथ आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी आएगी. कला और कौशल में निखार आएगा. सभी क्षेत्रों में उचित स्थान बनाए रखेंगे. प्रेम के मामलों में सफल होंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे.

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नौकरी-व्यवसाय- प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. उमंग और उत्साह के साथ कार्य करेंगे. साझा प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कार्य-व्यापार में सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुशासन बढ़ाएंगे.

धन-संपत्ति- आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी. सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. वित्तीय मामलों में सक्रियता रहेगी. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवी लोगों से सलाह लेंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा.

प्रेम-मैत्री- भावनात्मक रिश्तों को मजबूती मिलेगी. संबंधों में चर्चा और संवाद बढ़ाएंगे. अपनों को मनाने में सफल रहेंगे. प्रियजनों से जरूरी बातें साझा करेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. आपसी भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. अपनों के साथ सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे. यादगार पल बिताने के अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल- सीख और सलाह पर जोर देंगे. खानपान में सुधार करेंगे. जोखिम उठाने का साहस दिखाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्य की गति तेज रहेगी. मनोबल बनाए रखेंगे.



आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें. दूसरों के प्रति सहयोग का भाव रखें.

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शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : बैंगनी

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