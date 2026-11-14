आज 14 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, व्यवहार प्रभावी होगा

कार्यक्षेत्र में अपेक्षित फल परिणाम उत्साहित रखेंगे. व्यावसायिक लाभ उूंचा रहेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास होगा. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होेगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्त्रोत सृजित होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- योजना बनाकर कार्य करेंगे. व्यवसायिक मामले बेहतर रहेंगे. पेशेवर सहायक होंगे. नियम पालन रखेंगे. कारोबारियों का भरोसा बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे.

धन संपत्ति - लंबित धन मिलेगा. सफलता बल पाएगी. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. मामले लंबित नहीं छोड़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंध कार्यों में गति आएगी. उचित परिणाम बनेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंध संवार पाएंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा. प्रेम और स्नेह के प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यवहार प्रभावी होगा. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद बेहतर होगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. स्पर्धा बनाए रखें.

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शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

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