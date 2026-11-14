आज 14 नवंबर 2026 मकर राशिफल: सजगता बनाए रहें, मेहनत से लक्ष्य पाएंगे

मकर - आर्थिक भूलचूक से वित्तीय दबाव बढ़ सकता है. वाणिज्यिक विस्तार से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रहेंगे. ठगी से बचें. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ें. बहकावे में न आएं. बजट की अनदेखी न करें. लिखापढ़ी बढ़ाएं. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- हितलाभ पूर्ववत् रहेगा. सजगता बनाए रहें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. व्यापार में निरंतरता लाएं. विभिन्न मामलों मंे सजगता रखें. व्यर्थ विवाद की आशंका है. करियर में दबाव रहेगा.

धन संपत्ति - व्यावसायिक निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. न्यायिक कार्याें में रुचि लेेंगे. नियमों का पालन रखेंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. धैर्य बनाए रखेंगे. अनजान से दूर रहें.

प्रेम मैत्री- संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाएंगे. मितभाषी बने रहें. धूर्त से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. अपनों पर क्षमता से अधिक खर्च करेंगे. अपनों पर क्षमता से अधिक खर्च करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. संकेतों को नजरअंदाज न करें.

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आज का उपाय: महाबली हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सहकार रखें.

शुभ अंक : शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: गहरा नीला

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