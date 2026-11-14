आज 14 नवंबर 2026 मीन राशिफल: लाभ और विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे, इच्छित लक्ष्य साधेंगे

प्रशासन की योजनाओं का लाभ उठाएंगे. कार्यों में सहजता रहेगी. पेशेवर संतुलन पर जोर देंगे. करियर व्यापार के मामले सधेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. पैतृक पक्ष के़ मामले पक्ष में रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी. आर्थिक फल परिणाम अपेक्षित बने रहेंगे. अधिकारियों से जुड़ाव होगा.

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नौकरी व्यवसाय- पद प्रतिष्ठा बल पाएगी. प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. कामकाज में सभी का सहयोग रहेगा. सत्ता के मामलों में उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लाभ और विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. इच्छित लक्ष्य साधेंगे. भेंटवार्ता में अच्छे बने रहेंगे. व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. धन संग्रह बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद रहेगा. निजी मामलों में साहस व संवाद बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था संवार पर रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पद प्रभाव बनाए रखेंगे.

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आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग रखें.

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : पेल कलर

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