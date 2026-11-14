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आज 14 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: पूर्वाग्रह से बचें, भावावेश में न आएं

Aaj ka Kanya Rashifal 14 November 2026, Virgo Horoscope Today: रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. पूर्वाग्रह से बचें, भावावेश में न आएं. पारिवारिक मामलो में रुचि बढ़ाएंगे. त्याग की भावना रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे.

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virgo horoscope
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कन्या - शासन सत्ता से जुड़ाव बढ़ा रहेगा. पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. भावनात्मक विषयों में उतावली से बचें. कामकाजी तथ्यों पर ध्यान दें. घर वालों से नजदीकी बढ़ाएंगे. परिजनों से सुलह सलाह पर ध्यान देंगे. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. इधर उधर की बातों पर भरोसा न करें.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. औरों के बहकावे में आने व अतिउत्साह से बचें. रुटीन कार्यांे में सक्रियता बढे़गी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. जिम्मेदारों से भेंट के अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति - सुविधाओं को बढ़ाएंगे. भवन एवं वाहना संबंधी मामलों में रुचि दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रबंधकीय भेंट व वार्ताओं में सफल होंगे. वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे.

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प्रेम मैत्री- परिवार की खुशी पर फोकस रहेगा. अपनों का ख्याल रखेंगे. जल्दबाजी में न आएं. अतिसंवेदनशीलता से बचें. दिखावे व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें. पारिवारिक मामलो में रुचि बढ़ाएंगे. त्याग की भावना रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर सहज रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. भेदभाव से बचें. हर्ष आनंद पर जोर बना रहेगा. स्वास्थ्य जांच कराएं.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सामंजस्य से काम लें.

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शुभ अंक : 2, 5, और 8

शुभ रंग : समुद्री

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