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Gol Samosa Recipe: तिकोना समोसा खाकर हो गए हैं बोर? अब चाय के साथ खाएं लखनऊ का फेमस गोल समोसा, बेहद आसान है रेसिपी

लखनवी गोल समोसा एक शाही और क्रिस्पी स्नैक है, जिसे गेहूं के आटे, सूजी और ड्राई फ्रूट्स युक्त आलू-मटर मसाले से तैयार किया जाता है. पोटली के आकार में बना यह गोल समोसा शाम की चाय का मजा दोगुना कर देता है, इसे चाट स्टाइल में दही-चटनी के साथ भी परोसा जा सकता है. आइए आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

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समोसे अलग-अलग शेप में भी बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
समोसे अलग-अलग शेप में भी बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Lucknowi Gol Samosa Recipe: चाय के साथ स्नैक्स में चाय मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है और भारत में तो नाश्ते में समोसा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है. समोसे, कचौड़ी और ब्रेड पकौड़ा लोग बड़े चाव से खाते हैं. आजतक आपने तिकोना समोसा खाया हो लेकिन क्या आपने कभी गोल समोसा खाया है. लखनऊ का फेमस गोल समोसा भी वहां के लोगों के बीच काफी पॉपुलर है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं. 

यह नॉर्मल समोसे से थोड़ा अलग और रॉयल तरीके से बनाया जाता है, इसके अंदर आलू-मटर के मसाले के साथ-साथ काजू-किसकिश भी भरे जाते हैं. इसकी हर बाइट में शाही जायका मिलता है और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे बनाना भी काफी सिंपल है. बारिश में चाय के साथ आपका जब मन हो इसे झटपट बना सकते हैं, आइए इसे बनाने के एक बेहद आसान लखनवी रेसिपी बताते हैं. 

गोल समोसे बनाने की सामग्री

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आटे के लिए

  • 1½ कप गेहूं का आटा
  • ½ कप बारीक सूजी
  • नमक स्वादानुसार
  • ½ छोटा चम्मच अजवाइन
  • ¼ कप देसी घी या तेल
  • जरूरत के अनुसार पानी

फिलिंग के लिए

  • 1 छोटा चम्मच सौंफ
  • 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया
  • ½ छोटा चम्मच जीरा
  • 2-3 हरी मिर्च
  • 2-3 लाल मिर्च
  • 1 इंच अदरक
  • 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
  • 1 कप उबले हरे मटर
  • 4 बड़े उबले आलू
  • 1 चुटकी हींग
  • ½ छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी
  • ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • काला नमक, साधारण नमक और अमचूर पाउडर स्वादानुसार
  • हरा धनिया
  • काजू-किसमिश
  • तलने के लिए तेल

गोल समोसे बनाने का तरीका

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आटा गूंथें: सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, नमक और अजवाइन डालें. इसमें घी या तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें. इसे ढककर करीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दें.

मसाला तैयार करें: उसके बाद सौंफ, साबुत धनिया, जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक और नींबू का रस को मिक्सर में डालकर बिना पानी के दरदरा पीस लें.

फिलिंग बनाएं: कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें हींग और तैयार दरदरा मसाला डालकर भूनें. अब कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काला नमक, नमक और अमचूर डालें. 

आलू-मटर का मसाला मिलाएं: मसाला भूनने के बाद कड़ाही में उबले मटर और मैश किए हुए आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं. हरा धनिया और हल्के फ्राई किए हुए काजू-किसमिश डालें. मिश्रण को कुछ देर पकाकर ठंडा होने दें.

गोल समोसा बनाने का तरीका (PHOTO:AI)

गोल आकार दें: आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर पूरी की तरह गोल बेलें. इसे बीच से काटकर दो हिस्से करें. कटे हुए हिस्से पर आलू-मटर की फिलिंग रखें और किनारों को ऊपर की तरफ समेटते हुए पोटली जैसा गोल आकार दें. किनारों को अच्छी तरह सील कर दें.

समोसे तलें: कड़ाही में तेल को मीडियम गर्म करें. गोल समोसों को धीमी आंच पर डालकर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक तलें. इन्हें बेक या एयर फ्राई भी किया जा सकता है.

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लखनवी चाट स्टाइल में परोसें

गरमा-गरम गोल समोसों को हल्का तोड़कर ऊपर से दही, हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी और बारीक कटे प्याज डालें. ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालकर सर्व करें. लखनवी चाट स्टाइल में खाने से इन छोटे-छोटे गोल समोसे खाने से इनका मजा दोगुना हो जाता है और इसके अलावा इनको सिंपल चाय के साथ भी खा सकते हैं. 

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