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बस्तर की वादियां देखने निकली थी बाइक राइडर रिद्धि, तेज रफ्तार ट्रेलर ने ली जान

मुंबई से 23 बाइक राइडर्स का दल बस्तर की खूबसूरत वादियों की सैर के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचा था. धमतरी के मरकाटोला घाट के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने 24 वर्षीय रिद्धि ठक्कर की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल रिद्धि की इलाज के दौरान मौत हो गई. ट्रेलर चालक वाहन समेत फरार है और पुलिस जांच कर रही है.

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24 साल की महिला बाइक राइडर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत. (File Photo: ITG)
24 साल की महिला बाइक राइडर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत. (File Photo: ITG)

बस्तर की खूबसूरत वादियों को करीब से देखने और बाइक पर घूमने निकले मुंबई के राइडर्स के एक दल का सफर धमतरी में दर्दनाक हादसे के बाद थम गया. करीब 23 बाइक राइडर्स का यह समूह छत्तीसगढ़ के बस्तर घूमने आया था. इसी दौरान धमतरी जिले में एनएच-30 पर मरकाटोला घाट के पास हुए सड़क हादसे में 24 वर्षीय रिद्धि ठक्कर की मौत हो गई. रिद्धि ठक्कर मुंबई के कांदिवली वेस्ट की रहने वाली थीं. वह भी बाइक राइडर्स के इस दल का हिस्सा थीं. बुधवार तड़के करीब 5 से 6 बजे के बीच राइडर्स का ज्यादातर समूह आगे निकल गया था. रिद्धि कुछ अन्य साथियों के साथ पीछे चल रही थीं. इसी दौरान मरकाटोला घाट के पास यह हादसा हो गया.

जानकारी के मुताबिक, रिद्धि अपनी बाइक क्रमांक एमएच 12 एसपी 0835 से आगे बढ़ रही थीं. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिद्धि बाइक से सड़क पर जा गिरीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. रिद्धि के साथ यात्रा कर रहे साथियों ने घटना की जानकारी दी. इसके बाद डायल-112 की मदद से घायल रिद्धि को चारामा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया.

चारामा स्वास्थ्य केंद्र में रिद्धि को प्राथमिक उपचार दिया गया. उनकी हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए धमतरी के श्रीराम अस्पताल रेफर कर दिया. इसके बाद उन्हें धमतरी लाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद रिद्धि को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस अब फरार ट्रेलर और उसके चालक की तलाश कर रही है.

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23 राइडर्स निकले थे बस्तर घूमने

पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है. इसके अलावा दूसरे माध्यमों से भी ट्रेलर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का प्रयास है कि हादसे के बाद फरार हुए वाहन और चालक तक जल्द पहुंचा जा सके. रिद्धि ठक्कर की मौत की सूचना पुलिस ने उनके परिजनों को दे दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मुंबई में उनके परिवार को इसकी सूचना दी गई.

रिद्धि अपने साथियों के साथ बस्तर की यात्रा पर निकली थीं. यह सफर उनके लिए एक यादगार यात्रा होने वाला था, लेकिन धमतरी में हुए हादसे ने इसे दर्दनाक घटना में बदल दिया. रिद्धि के साथ सफर कर रहे उनके साथी भी इस हादसे से सदमे में हैं. हादसे से कुछ समय पहले बाइक राइडर्स का ज्यादातर समूह आगे निकल चुका था. रिद्धि कुछ अन्य साथियों के साथ पीछे चल रही थीं. इसी दौरान एनएच-30 के मरकाटोला घाट के पास पीछे से आए ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

हादसे के बाद घायल रिद्धि को पहले चारामा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां से उन्हें गंभीर हालत में धमतरी के श्रीराम अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. धमतरी के डीएसपी भानुप्रताप चंद्राकर ने बताया कि मृतका रिद्धि ठक्कर मुंबई की रहने वाली थीं. वह अपने बाइक राइडर्स के ग्रुप के साथ बस्तर की यात्रा पर आई थीं. मरकाटोला के पास उनकी बाइक ट्रेलर की चपेट में आ गई थी. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हुई थीं.

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सीसीटीवी फुटेज से ट्रेलर की पहचान में जुटी पुलिस

डीएसपी के मुताबिक, रिद्धि को उपचार के लिए धमतरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने उनके साथ यात्रा कर रहे लोगों के बयान दर्ज किए हैं. मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है. पुलिस फरार ट्रेलर और उसके चालक की तलाश में जुटी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों की मदद से वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल हादसे की जांच जारी है.
 

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