शेयर बाजार में एक स्‍टॉक शानदार तेजी दिखा रहा है. खासकर, यह तेजी तबसे देखी जा रही है, जबसे कंपनी ने एक के बदले 10 बोनस शेयर का ऐलान किया है. कंपनी के बोर्ड ने भी बोनस जारी करने की मंजूरी दे दी है. इसके रिकॉर्ड डेट का ऐलान आगे प्रॉसेस के दौरान किया जाएगा.

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वहीं इससे पहले इस कंपनी का शेयर शानदार तेजी भी दिखा चुका है. इसने अभी तक अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है. यह 1999 में 1.5 रुपये पर कारोबार कर रहा था और अब 1000 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है. इस अवधि में इसने निवेशकों को 9000 फीसदी का रिटर्न दिया है.

हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, उसका नाम PH Capital Ltd है. बोर्ड ने 10:1 के अनुपात में बोनस जारी करने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि कंपनी अपने मौजूदा निवेशकों को हर एक शेयर पर 10 बोनस शेयर देगी. बुधवार को यह शेयर करीब 1 फीसदी चढ़कर 1,010 रुपये पर बंद हुआ.

शेयरों का प्रदर्शन

PH Capital Ltd के शेयर ने पिछले पांच साल के दौरान निवेशकों को 1600 फीसदी का रिटर्न दिया है. वहीं एक साल के दौरान यह शेयर 400 फीसदी या 5 गुना चढ़ा है. अगस्‍त 2025 में इसके शेयर की कीमत 200 रुपये थी, लेकिन अब ये 5 गुना चढ़कर 1000 रुपये के पार पहुंच गई है.

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इस साल पीएच कैपिटल लिमिटेड के शेयर ने निवेशकों के पैसों को डबल किया है. YTD के दौरान इसने निवेशकों को 131 फीसदी का रिटर्न दिया है. इसका मतलब है कि अगर किसी ने एक लाख रुपये लगाए होते तो उसकी वेल्‍थ कुल 2.31 लाख रुपये हो जाती.

सिर्फ 300 करोड़ रुपये का मार्केट कैप

सिर्फ छह महीने के दौरान इस शेयर की कीमतों में 66 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. एक महीने में यह शेयर तीन फीसदी उछला है. मंगलवार को इस शेयर में अपर सर्किट देखा गया था और आज ये 52 सप्‍ताह के हाई लेवल 1,050.85 रुपये पर पहुंच गया था. इसके 52 वीक का निचला स्‍तर 165.05 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप 300 करोड़ रुपये है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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