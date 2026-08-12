सीएम डीके शिवकुमार ने किया मंत्रालयों का बंटवारा, वित्त समेत ये विभाग अपने पास रखे

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपनी सरकार का दायरा बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. नए मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं. सरकार ने इस कदम से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है.

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मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने पास कई अहम और बड़े विभाग रखे हैं. जारी की गई लिस्ट के मुताबिक, सीएम के पास वित्त, कैबिनेट मामले, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR), खुफिया, सूचना, कानून, न्याय और मानवाधिकार, संसदीय कार्य, कृषि विपणन, नगर एवं देश योजना निदेशालय, BDA और BMRDA क्षेत्र के तहत आने वाले सभी शहरी स्थानीय निकाय रहेंगे.

इसके अलावा, जो विभाग किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वे सभी भी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पास ही सुरक्षित हैं.

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रामलिंगा रेड्डी पर्यावरण और लक्ष्मण सावदी को मिला सहकारिता विभाग

मंत्रिमंडल विस्तार के तहत नए मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभागों की कमान सौंपी गई है.

बी.जेड. जमीर अहमद खान को आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

रामलिंगा रेड्डी को इन्हें वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग का प्रभार मिला है.

लक्ष्मण सावदी को सहकारिता विभाग सौंपा गया है, जिसमें कृषि विपणन को शामिल नहीं किया गया है.

रुद्रप्पा मनाप्पा लमानी को चीनी और वस्त्र मंत्रालय की कमान मिली है.

के.एच. मुनियप्पा को समाज कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है.

शिवराज तंगदगी को पिछड़ा वर्ग कल्याण और कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग मिला है.

यू.टी. खादर को अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसे संवेदनशील विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

टी. रघुमूर्ति को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का प्रभार मिला है.

डॉ. अजय सिंह को इन्हें लघु सिंचाई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

मंत्रियों को विभागों का यह आवंटन ऐसे समय पर हुआ है जब सरकार राज्य में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विभागों का प्रभार मिलने के बाद अब मंत्री अपने-अपने विभागों में योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम और तेजी से कर पाएंगे. जनता को भी नई जिम्मेदारियों और इस कैबिनेट विस्तार से काफी उम्मीदें हैं.



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