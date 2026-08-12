scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यात्रियों से भरी बस ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, पत्नी की मौत, पति समेत 6 घायल

बिहार के रोहतास में पटना से सासाराम जा रही यात्रियों से भरी बस ने बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी. हादसे में पत्नी नेहा कुमारी की मौत हो गई, जबकि पति धनु कुमार गंभीर रूप से घायल हैं. टक्कर के बाद बस यात्री शेड से जा भिड़ी. बस में सवार पांच लोग भी घायल हुए हैं. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

Advertisement
X
यात्री शेड से भिड़ी बस.(Photo: Ranjan Kumar/ITG)
यात्री शेड से भिड़ी बस.(Photo: Ranjan Kumar/ITG)

बिहार के रोहतास जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. पटना से सासाराम जा रही यात्रियों से भरी सोनभद्र नाम की बस ने नोखा थाना क्षेत्र के जखनी में बाइक सवार पति-पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर सवार नेहा कुमारी की मौत हो गई, जबकि उनके पति धनु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए.

टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक को चपेट में लेने के बाद बस सड़क किनारे बने यात्री शेड से जाकर टकरा गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

यह भी पढ़ें: बिहार के रोहतास में नहर से मिली महिला की लाश, नहीं हो पाई शिनाख्त... पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

सम्बंधित ख़बरें

बिजली कटने के बाद मोबाइल के टॉर्च से इलाज करते डॉक्टर. (Photo: Screengrabs)
सरकारी अस्पताल में गुल हुई बिजली, डॉक्टरों ने टॉर्च जलाकर किया ट्रीटमेंट
बिहार में युवक की हत्या पर भड़का आक्रोश, आगजनी-तोड़फोड़, देखें
मुख्य आरोपी अजीत तिवारी गिरफ्तार .(Photo: Screengrab)
मजदूर की हत्या के बाद भड़की हिंसा, आरोपी के घर में आगजनी, पुलिस पर भी पथराव
EO विमल कुमार की पत्नी ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं (Photo: ITG)
'50 लाख के लिए पति को विधायक ने मरवाया...' EO विमल मर्डर पूरी कहानी
हत्याकांड से पूरे इलाके में मची सनसनी. (Photo: Representational )
प्रेमी के लिए 3 बच्चों की मां ने पति को गड़ासे से काटा, फिर नहर में फेंका शव

हादसे में बस में सवार पांच यात्रियों को भी चोटें आई हैं. इनमें रामायण राम को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया. बाकी चार लोगों को हल्की चोटें आई थीं, जिसके बाद वे अपने-अपने घर चले गए.

हादसे में महिला की मौत, पति की हालत गंभीर

मृतका नेहा कुमारी रोहतास जिले के बघैला थाना क्षेत्र के कुझी गांव की रहने वाली थीं. हादसे में गंभीर रूप से घायल उनके पति धनु कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है. चिकित्सकों की निगरानी में उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

Advertisement

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस पटना से सासाराम की तरफ जा रही थी, तभी जखनी के पास उसकी बाइक से टक्कर हो गई. टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर यात्री शेड से जा भिड़ा.

हादसे के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव में मदद की. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

नेहा कुमारी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. वहीं, गंभीर रूप से घायल धनु कुमार के उपचार पर परिजनों की नजर बनी हुई है.

इस हादसे ने एक परिवार को गहरा सदमा दिया है. बाइक सवार दंपति को टक्कर मारने के बाद बस का यात्री शेड से टकराना भी हादसे की गंभीरता को दिखाता है. पुलिस अब घटनास्थल से जुड़ी जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    यात्रियों से भरी बस ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, पत्नी की मौत, पति समेत 6 घायल |
    भावनगर के समरस हॉस्टल में देर रात हंगामा, खाने-पानी को लेकर गंभीर आरोप |
    अब भी भूख हड़ताल पर देवेंद्र महतो, चार प्रदर्शनकारी भी अस्पताल में भर्ती, जानिए कैसी है सेहत |
    Surya Gochar 2026: सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद अपनी राशि में लौटेंगे सूर्य, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन |
    'इंग्लैंड वेस्टइंडीज नहीं है...', शोएब अख्तर ने बाबर आजम की टीम को चेताया |
    कैंसर के हर मरीज का रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी हो गया है? इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा |
    फैक्ट चेक: नेपाल में ‘अवैध घुसपैठियों’ की बस्ती में लगी आग का नहीं है ये वीडियो |
    9 दिन की बारिश के बाद मनीला की नदी में 'कचरे का सैलाब' |
    Cooking Oil Tips: ऑलिव, सरसों या रिफाइंड ऑयल? जानें किस तेल को कैसे करना चाहिए इस्तेमाल, FSSAI ने बताया |
    पानी में फंसे ग्रामीणों की मदद को आगे आए बच्चे, बांस से बनाया पुल
    Advertisement