यात्रियों से भरी बस ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, पत्नी की मौत, पति समेत 6 घायल

बिहार के रोहतास जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. पटना से सासाराम जा रही यात्रियों से भरी सोनभद्र नाम की बस ने नोखा थाना क्षेत्र के जखनी में बाइक सवार पति-पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर सवार नेहा कुमारी की मौत हो गई, जबकि उनके पति धनु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए.

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टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक को चपेट में लेने के बाद बस सड़क किनारे बने यात्री शेड से जाकर टकरा गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

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हादसे में बस में सवार पांच यात्रियों को भी चोटें आई हैं. इनमें रामायण राम को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया. बाकी चार लोगों को हल्की चोटें आई थीं, जिसके बाद वे अपने-अपने घर चले गए.

हादसे में महिला की मौत, पति की हालत गंभीर

मृतका नेहा कुमारी रोहतास जिले के बघैला थाना क्षेत्र के कुझी गांव की रहने वाली थीं. हादसे में गंभीर रूप से घायल उनके पति धनु कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है. चिकित्सकों की निगरानी में उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

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घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस पटना से सासाराम की तरफ जा रही थी, तभी जखनी के पास उसकी बाइक से टक्कर हो गई. टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर यात्री शेड से जा भिड़ा.

हादसे के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव में मदद की. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

नेहा कुमारी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. वहीं, गंभीर रूप से घायल धनु कुमार के उपचार पर परिजनों की नजर बनी हुई है.

इस हादसे ने एक परिवार को गहरा सदमा दिया है. बाइक सवार दंपति को टक्कर मारने के बाद बस का यात्री शेड से टकराना भी हादसे की गंभीरता को दिखाता है. पुलिस अब घटनास्थल से जुड़ी जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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