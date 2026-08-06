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Kuttu Aloo Bhajiya: पकौड़े खाकर हो गए बोर? अब बारिश में बनाएं आलू-कुट्टूू की कुरकुरी भजिया, सावन के व्रत में मिलेगा पोषण

Kuttu Aloo Bhajiya: अगर आप भी सावन पर व्रत रख रहे हैं और बारिश के मौसम में कुछ क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो कुट्टू के आटे और आलू की बनी भजिया आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए. यहां आपको इसकी पूरी रेसिपी बता रहे हैं.

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कुट्टू आलू भजिया
कुट्टू आलू भजिया

Kuttu Aloo Bhajiya: सावन के महीने में बारिश की फुहारों के साथ कुछ गर्मा-गरम और चटपटा खाने का मन हर किसी का करता है. हालांकि, व्रत के दौरान सामान्य बेसन या मैदे से बने पकौड़े खाने की पाबंदी होती है, जिससे कई बार लोग बोरियत महसूस करने लगते हैं. अगर आप भी इस सावन व्रत के नियमों का पालन करते हुए कुछ क्रिस्पी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो आलू-कुट्टू की कुरकुरी भजिया एक बेहतरीन विकल्प है. यह खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद होती है क्योंकि कुट्टू का आटा शरीर को भरपूर ऊर्जा और पोषण देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

आलू-कुट्टू की भजिया बनाने की सामग्री
आलू: 2 बड़े साइज (लंबे और पतले टुकड़ों में कटे हुए)

कुट्टू का आटा (Buckwheat Flour): आधा कप

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समक के चावल का आटा या सिंघाड़े का आटा: 2 बड़े चम्मच (एक्स्ट्रा क्रंच के लिए)

हरी मिर्च: 2-3 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 छोटा चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)

सेंधा नमक (Rock Salt): स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

भुना हुआ जीरा पाउडर: आधा छोटा चम्मच

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

पानी: जरूरत के अनुसार (हल्का गाढ़ा घोल बनाने के लिए)

व्रत वाला घी या मूंगफली का तेल: तलने के लिए

बनाने की विधि (Step-by-Step Recipe)
आलू को छीलकर पतले और लंबे स्लाइस (जैसे फ्रेंच फ्राइज या पकौड़े के लिए काटते हैं) में काट लें. इन्हें पानी से अच्छी तरह धोकर सूती कपड़े पर सुखा लें ताकि इनका अतिरिक्त पानी निकल जाए.

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एक बड़े बाउल में कटे हुए आलू डालें. अब इसमें कुट्टू का आटा, समा के चावल का आटा, सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया मिलाएं.

ध्यान रहे, इसमें पानी बहुत कम मात्रा में छिड़कना है ताकि आटा आलू के टुकड़ों पर अच्छी तरह कोट हो जाए, बहुत ज्यादा गीला घोल न बनाएं.

एक कढ़ाई में व्रत वाला घी या मूंगफली का तेल मध्यम आंच पर गर्म करें. तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए.

अब हाथों में थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लेकर गरम तेल में छोड़ते जाएं. आंच को मध्यम से तेज रखें ताकि भजिया अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल कुरकुरी  बने.

इन्हें सुनहरा भूरा और क्रिस्पी होने तक तल लें. तैयार कुरकुरी भजिया को टिशू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए. इसे गरमा-गरम व्रत वाली हरी धनिया-पुदीने की चटनी और चाय के साथ परोसें.

खास टिप्स 
आलू का पानी सुखाना: आलू को काटने के बाद अच्छी तरह सूखा लें, वरना मिश्रण गीला हो जाएगा और भजिया कुरकुरी नहीं बनेगी.

तुरंत तलें: नमक मिलाने के बाद मिश्रण को ज्यादा देर तक न रखें, क्योंकि नमक की वजह से आलू पानी छोड़ने लगते हैं.

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