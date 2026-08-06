scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कानपुर में चेहल्लुम पर बिरयानी के लिए मची ऐसी छीना-झपटी, जमीन पर बिखरे चावल भी नहीं छोड़े! VIDEO देख चकरा जाएगा सिर

कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र के मकनपुर में चेहल्लुम के दौरान बिरयानी बांटते वक्त भारी अफरा-तफरी मच गई. देर रात भीड़ बढ़ने पर बिरयानी से भरी डेग जमीन पर गिर गई, जिसके बाद लोग ज़मीन से ही बिरयानी लूटने के लिए आपस में धक्का-मुक्की करने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
कानपुर में बिरयानी के लिए मारा-मारी (Photo- ITG)
कानपुर में बिरयानी के लिए मारा-मारी (Photo- ITG)

कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र के मकनपुर में चेहल्लुम के आयोजन के दौरान बिरयानी वितरण को लेकर अफरा-तफरी का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बड़ी संख्या में लोग बिरयानी लेने के लिए आपस में धक्का-मुक्की करते नजर आ रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, चेहल्लुम के मौके पर लोगों के लिए बिरयानी तैयार कराई गई थी. देर रात वितरण के दौरान भीड़ अचानक बढ़ गई. इसी बीच बिरयानी से भरी एक बड़ी डेग गिर गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग उसे उठाने के लिए टूट पड़े.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग जमीन पर गिरी बिरयानी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान कई लोग एक-दूसरे से छीना-झपटी करते भी दिखाई दे रहे हैं. कुछ ही पलों में वहां अव्यवस्था का माहौल बन गया.

सम्बंधित ख़बरें

पंखा लगाकर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को सुखाया जा रहा है (Photo ITG)
पंखे से सुखाया जा रहा एक्सप्रेस-वे, अखिलेश ने शेयर किया Video
Repair work underway on the Kanpur-Lucknow Expressway (Photo: ITG)
कानपुर–लखनऊ एक्सप्रेसवे धंसने के बाद NHAI ने लिया तगड़ा एक्शन
रिश्तेदार ने बदमाशों को दिया था पूरा सुराग. (Photo: ITG)
कानपुर: रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घर लूट, बेटे के साले ने रची थी साजिश
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली फिलहाल क्यों बंद?
कानपुर में ऐसी मसाले फैक्ट्री देखकर सभी चौंक गए (Photo ITG)
कानपुर की ऐसी फैक्ट्री, जहां बिना हल्दी के बन रहा था 'हल्दी पाउडर'-VIDEO

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद आयोजन के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, इस मामले में पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी तक किसी बड़े विवाद, चोट या कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

Advertisement

बताया जा रहा है कि नए लड़कों की भीड़ ज्यादा होने के कारण प्रसाद के तौर पर बिरयानी वितरण कर रहे ताजिए कार्यकर्ता बिरयानी छोड़कर भागे और फिर नए लड़कों ने स्टैंड से जमीन पर बिरयानी की पूरी डेग गिरा दी. जिसके बाद भीड़ पूरी तरह बिरयानी की डेग पर टूट पड़ी. बिरयानी की 'लूटपाट' के दौरान एक दूसरे के कपड़े तो गंदे हुए दूसरी तरह कई लोग चोटिल हो गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों की सरकार में किससे होगी बात? सबसे बड़ा सस्पेंस |
    कानपुर में चेहल्लुम पर बिरयानी के लिए मची ऐसी छीना-झपटी, जमीन पर बिखरे चावल भी नहीं छोड़े! VIDEO देख चकरा जाएगा सिर |
    Online Liquor Shopping: इस राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री, घर बैठे ऐसे कर सकेंगे ऑर्डर |
    ₹100 की Cable और ₹1500 की Cable में क्या फर्क होता है? खरीदने से पहले जान लें सच |
    3 बच्चों के पिता ने महिला के कपड़े पहने, फिर लगा ली फांसी! जयपुर की इस कहानी ने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया |
    ओडिशा का मिशन 'स्वच्छ ऊर्जा', 4 साल में 10 GW रिन्यूएबल एनर्जी का सेट किया टारगेट |
    करोड़ों के फ्लैट, इंफ्रास्ट्रक्चर कौड़ियों का! बारिश में आखिर क्यों 'रेंगने' लगता है गुरुग्राम? |
    कौन हैं शक्ति यादव, जिनसे तेजप्रताप-रोहिणी-मुत्युंजय के बाद अब भाई वीरेंद्र भी नाराज हैं |
    कांवड़ यात्रा में शिवभक्त का अद्भुत कारनामा, हर पड़ाव पर लगाए 3500 सपाटे! |
    राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें, 16 करोड़ के कर्ज में डूबे, बैंक ने चिपकाया संपत्ति नीलाम करने का नोटिस
    Advertisement