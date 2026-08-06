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Online Liquor Shopping: इस राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री, घर बैठे ऐसे कर सकेंगे ऑर्डर

TN Online Liquor Shopping: तमिलनाडु में शराब की ज्यादा कीमतें वसूलने की शिकायतों से लेकर शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए TASMAC ऑनलाइन शराब बुकिंग की सुविधा शुरू कर रहा है.

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तमिलनाडु में घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकेंगे शराब. (Photo: File/ITG)
तमिलनाडु में घर बैठे ऑनलाइन बुक कर सकेंगे शराब. (Photo: File/ITG)

तमिलनाडु में अब शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू होने जा रही है. राज्य में तमाम ब्रांड की शराब की अधिक कीमत वसूले जाने की समस्या को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड (TASMAC) गुरुवार को एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली है, जिसकी मदद से ग्राहक दुकान पहुंचने से पहले ही कीमतों को जांच सकेंगे और ऑनलाइन पेमेंट करके ऑर्डर कर सकेंगे. 

राज्य की 4038 रिटेल शॉप पर लागू 
TASMAC का ये ऑनलाइन सिस्टम राज्य में सभी 4,038 रिटेल शराब दुकानों पर लागू किया जाएगा. इस ऐप में ग्राहकों को तमाम ऑप्शन मिलेंगे, जिनके जरिए वे अपने नजदीकी आउटलेट को तो पता लगा ही सकेंगे, बल्कि यह जानकारी भी पा सकेंगे कि वहां पर कौन से ब्रांड हैं. इतना ही नहीं, घर बैठे या कहीं से भी ऑर्डर करने से पहले सटीक कीमत भी देख सकेंगे.

रिपोर्ट में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ऐप ग्राहकों को TASMAC आउटलेट्स पर लगने वाली लंबी कतारों से बचाने में मददगार साबित होगा. इसके जरिए ऑर्डर देने के बाद ग्राहक को एक क्यूआर कोड (QR Code) मिलेगा, जिसपर पेमेंट करने के बाद रिटेल आउटलेट पर उसे दिखाकर शराब ले सकेंगे. 

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बढ़ी कीमत चुकाने का झंझट खत्म
TASMAC Online Shopping App का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि इसमें शराब के ब्रांड के हिसाब से उसकी कीमत दिखाई देगी और इसका पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में होगा. ऐसे में MRP से ज्यादा पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

क्यों लॉन्च करना पड़ रहा App? 
इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे एक वजह ये भी है, कि बीते दिनों TASMAC ने अधिक पैसे वसूलने के आरोप में पकड़े गए कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी. इस तरह के मामलों में सख्ती बरतने के लिए ये कदम उठाा गया है. अधिकारियों को उम्मीद है कि ऐप की निश्चित, पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली और डिजिटल भुगतान से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतों की संख्या में कमी आएगी.

कई राज्यों में ये सर्विस चालू 
तमिलनाडु (Tamil Nadu) में जहां ऐप के जरिए ऑनलाइन शराब बुकिंग की सुविधा गुरुवार 6 अगस्त से शुरू हो रही है. तो बता दें इससे पहले पश्चिम बंगाल में eRetail पोर्टल के जरिए रजिस्टर्ड खरीदार ऑनलाइन शराब बुक कर सकते हैं. ओडिशा में भी सरकार ने लाइसेंसी शराब दुकानों और अधिकृत प्लेटफॉर्म के जरिए शराब की होम डिलीवरी की परमिशन दी हुई है. 

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