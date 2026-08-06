Kal Ka Rashifal 7 August 2026: कुंभ राशि वाले जमकर कमाएंगे पैसा, जानें पूरे राशिचक्र पर प्रभाव

मेष राशि: सबसे बेहतर बना रहेगा तालमेल, धन-धान्य में होगी बड़ी वृद्धि

मेष राशि के जातक परिवार के लोगों से बेहतर संपर्क और संवाद बनाए रखेंगे. आपके धन-धान्य में वृद्धि होगी और सबका साथ व विश्वास प्राप्त होगा.

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करीबियों के साथ सुखपूर्वक समय बिताएंगे और घरेलू मामलों में आनंद बढ़ेगा. अपनी विनम्रता से सबका दिल जीतेंगे और आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पैतृक व परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और श्रेष्ठ प्रयासों में सफल रहेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): चेरी रेड

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. सहयोग बढ़ाएं.

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वृष राशि: साख और प्रभाव में होगी बढ़ोतरी, नए अवसरों को भुनाने का है दिन

वृष राशि के जातकों को नए अवसरों को भुनाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए. समाज में आपकी साख और प्रभाव में वृद्धि होगी.

व्यक्तित्व में सरलता व सौम्यता रहेगी और पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा और आप संस्कारों व परंपराओं पर जोर देंगे. कला-कौशल मजबूत होगा और इच्छित कार्यों को गति मिलेगी.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): ओपल व्हाइट

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. नवाचार पर जोर दें.

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मिथुन राशि: लेनदेन में बरतें पूरी सजगता, बजट की अनदेखी करने से बचें

मिथुन राशि के जातकों को वित्तीय लेनदेन में पूरी सजगता रखनी होगी. बजट की अनदेखी करने से आपके आर्थिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं.

कामकाजी प्रयासों में धैर्य से काम लें और परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. न्यायिक मामलों पर ध्यान केंद्रित रखें. व्यवसाय में गलतियों और वाद-विवाद से बचें. विदेश से जुड़े मामलों पर जोर रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. विनम्र रहें.

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कर्क राशि: आर्थिक पक्ष रहेगा बेहद मजबूत, करियर और कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता

कर्क राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष उछाल पर रहेगा. धन-धान्य के संरक्षण पर विशेष ध्यान देंगे. लेनदेन के मामलों में आप आगे रहेंगे.

कार्यों में उत्साह और अनुशासन बनाए रखेंगे. प्रतियोगिता परीक्षा में आगे रहेंगे और पेशेवर प्रदर्शन में निखार आएगा. वाणिज्यिक प्रबंधन बेहतर रहेगा और कार्य विस्तार पर आपका जोर रहेगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 6 और 7

शुभ रंग (Lucky Color): ब्राइट रेड

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. तेजी रखें.

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सिंह राशि: कार्य-व्यापार में मिलेंगे शुभ परिणाम, पैतृक मामलों में बढ़ेगी रुचि

सिंह राशि के जातकों को कार्य-व्यापार में मनमुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे. सभी का साथ और सहयोग मिलेगा. प्रबंधन से जुड़े कार्यों में रुचि बनी रहेगी.

वित्तीय हितों को साधने में सफलता मिलेगी और शासन-सत्ता के मामलों में शुभता बढ़ेगी. पैतृक मामलों में रुचि लेंगे और वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा. कागजी कामकाज में पूरी स्पष्टता रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम कलर

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न वितरण करें. वचन निभाएं.

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कन्या राशि: भाग्य रहेगा पूरी तरह बलवान, अध्यात्म और आस्था की ओर बढ़ेगा झुकाव

कन्या राशि के जातकों का भाग्य बलवान बना हुआ है. चारों ओर से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे. स्वजनों से मेलजोल बढ़ेगा और करियर में निखार आएगा.

आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण चर्चाओं में अपनी बात रख सकेंगे. लक्ष्य पर पूरा फोकस रहेगा. आस्था और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी तथा धार्मिक आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 7

शुभ रंग (Lucky Color): समुद्री

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. तीर्थयात्रा पर जाएं.

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तुला राशि: स्वास्थ्य के प्रति बरतें अतिरिक्त सतर्कता, नियमों के उल्लंघन से बचें

तुला राशि के जातकों को सेहत के मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. शारीरिक संतुलन बनाए रखें और कार्यों में सजगता बढ़ाएं.

सूझबूझ से अपनी कार्ययोजनाएं बनाएं. पेशेवर संबंधों को सामान्य रखें और व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन करने से बचें. वाणी और व्यवहार में मिठास रखें तथा अपरिचित लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास न करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 6, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): सिल्वर

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मीठे का भोग लगाएं. पीड़ित की मदद करें.

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वृश्चिक राशि: टीम वर्क से मिलेगी सफलता, उद्योग और व्यापार में बना रहेगा उत्साह

वृश्चिक राशि के जातकों की टीम सही दिशा में कार्य करेगी. कारोबार में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे और रिश्तों को बेहतर बनाएंगे.

व्यापार में जबरदस्त उत्साह बना रहेगा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. घर में शुभता का संचार होगा और अपनों के सहयोग से जरूरी कार्य पूरे होंगे. अपनी साख और सम्मान को बनाए रखेंगे तथा जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): कांसा समान

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. विनम्रता बढ़ाएं.

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धनु राशि: प्रयासों में बनाए रखें निरंतरता, उधार के लेनदेन से पूरी तरह बचें

धनु राशि के जातक अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें. अपनी प्रतिभा और कौशल से राह की अड़चनों को दूर करेंगे. पेशेवर योजनाओं में प्रगति होगी.

अनुभवी लोगों से सलाह लेकर काम करें. लोभ और प्रलोभन से दूर रहें तथा अपने बजट के अनुसार ही चलें. किसी भी प्रकार के उधार लेनदेन से बचें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. अनुशासन बढ़ाएं.

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मकर राशि: शुभचिंतकों का मिलेगा पूरा साथ, बौद्धिक पक्ष में आएगा सुधार

मकर राशि के जातकों को परिचितों और शुभचिंतकों का पूरा साथ मिलेगा. कार्यों में तेजी आएगी और व्यावहारिक ज्ञान से काम बनाएंगे.

प्रियजनों के साथ तालमेल बढ़ेगा और कामकाज में सुधार देखने को मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि रहेगी. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और प्राथमिक कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. यात्रा के भी अवसर बन सकते हैं.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा भूरा

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. सहज रहें.

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कुंभ राशि: पेशेवर मामलों में मिलेगी मजबूती, जिद और अहंकार से पूरी तरह बचें

कुंभ राशि के जातकों का पेशेवर पक्ष मजबूत रहेगा. प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर रहेगा. पारिवारिक जीवन में उत्साह बना रहेगा.

अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें. व्यापार में स्थिति शुभ रहेगी. किसी भी तरह की जिद और अहंकार से बचें. सहकर्मियों की उपेक्षा न करें और व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान दें. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 6, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): हीरे के समान

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मीठे का भोग लगाएं. स्वार्थ त्यागें.

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मीन राशि: सामाजिक गतिविधियों में बढ़ेगी रुचि, व्यापारिक यात्राओं के बन रहे हैं योग

मीन राशि के जातकों का सामाजिक दायरा और संपर्क बढ़ेगा. सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि रहेगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा.

व्यावसायिक अड़चनों को दूर करने में सफल रहेंगे. पराक्रम और मेहनत से काम बनाएंगे. बातचीत में सक्रियता रहेगी और स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. व्यापारिक यात्रा हो सकती है, इसलिए आलस्य का पूरी तरह त्याग करें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 7

शुभ रंग (Lucky Color): स्वर्णिम

कल का उपाय (kal ke upay): दैत्यों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मीठा बांटें. पहल बनाए रखें.

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