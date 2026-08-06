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42 की उम्र में तीसरी बार मां बनने वाली हैं भारती सिंह? बेबी बंप देख चौंके लोग, बोलीं- गुड न्यूज

भारती सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक मजाकिया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बेबी बंप दिखाकर फैन्स को चौंका दिया. फैन्स और सेलेब्स ने इस वीडियो पर मजाकिया प्रतिक्रियाएं दीं. आइए जानते हैं कि भारती की प्रेग्नेंसी का सच क्या है.

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भारती ने किया हैरान (Photo: Instagram @bharti.laughterqueen)
भारती ने किया हैरान (Photo: Instagram @bharti.laughterqueen)

भारती सिंह और हर्ष लिम्बिचिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोकप्रिय कपल हैं. भारती और हर्ष को अपने फैन्स को हंसाना बखूबी आता है. भारती सोशल मीडिया और व्लॉग में भी काफी एक्टिव रहती हैं. भारती के वीडियोज लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर करते हैं. अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो शेयर किया है. वीडियो के जरिए भारती ने फैन्स संग गुड न्यूज शेयर की है. 

भारती ने शेयर की गुड न्यूज 
लाफ्टर क्वीन भारती सिंह ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो अपलोड किया है. वीडियो में भारती कहती हैं कि फिर से गुड न्यूज. इसके बाद वो अपना बेबी बंप सहलाते हुए दिखती हैं. भारती की खुशी का ठिकाना नहीं है. फिर वो हंसते हुए अपना फेक बेबी बंप फोड़ देती हैं. वो कहती हैं कि गुड न्यूज मैं नहीं कोई और दे रहा है. भारती का पूरा वीडियो देखकर पता चला कि वो महज एक विज्ञापन था. लेकिन भारती ने बेबी बंप दिखाकर ऐसा माहौल बनाया, जैसे वो सच में मां बनने वाली हों.

भारती ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

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भारती के वीडियो पर फैन्स और सेलेब्स कमेंट करके ठहाके लगा रहे हैं. हर्ष ने कमेंट करते हुए लिखा कि अरे यार. अदा खान ने हार्ट इमोजी बनाकर प्यार लुटाया है. फैन्स ने रिएक्ट करते हुए कहा कि भारती दीदी ये कैसा मजाक है. हम लोग असल में प्रेग्नेंसी समझ बैठे थे. वैसे ये पहला मौका नहीं है जब भारती ने ऐसा मजाक किया है. भारती पहले भी ऐसे फनी वीडियो बना चुकी हैं. यानी भारती की प्रेग्नेंसी को गंभीरता से मत लेना. वो सिर्फ एक ऐड शूट था, जिसे उन्होंने मजाकिया अंदाज में पेश किया. 

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वर्कफ्रंट की बात करें, तो भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया अपना नया शो “इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष” लेकर आ रहे हैं. ये एक फैमिली कॉमेडी गेम शो है, जिसमें भारती-हर्ष अपने सेलिब्रिटी दोस्तों के साथ मजेदार टास्क और गेम्स खेलेंगे. शो 24 अगस्त से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर टेलीकास्ट होगा. शो के प्रोमो चर्चा में हैं, जिसमें भारती-हर्ष अपने सेलिब्रिटी दोस्तों के साथ मस्ती करते नजर आए. 

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