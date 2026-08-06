scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गांव में ही हो रही बंपर कमाई! यूपी का डेयरी सेक्टर बढ़ा रहा किसानों की आय

उत्तर प्रदेश में डेयरी क्षेत्र सिर्फ दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने और युवाओं को अपने गांव में ही सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने का मजबूत आधार बन चुका है.

Advertisement
X
यूपी में दूध कारोबार का नया दौर (Photo-ITG)
यूपी में दूध कारोबार का नया दौर (Photo-ITG)

एक दौर था जब लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोग गांव में ही रहकर  कमाई कर रहे हैं. खेती के साथ साथ पशुपालन से लोगों का इनकम बढ़ रहा है. राज्य की दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. ने बताया कि साल 2024-25 में भारत में लगभग 248 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ जो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, इसमें उत्तर प्रदेश में ही 38.8 मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुआ. वहीं, डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन एवं किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम है.

यह भी पढ़ें: 15% की जगह 12% ब्याज क्यों? गन्ना किसानों के बकाये पर HC सख्त, पूर्व गन्ना आयुक्तों का ब्योरा तलब

नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत अलग-अलग योजनाओं से कुल 17,994 लाभार्थियों को फायदा हुऔ और 4,951 दूध सहकारी समितियों के गठन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2.25 लाख रोजगार मिले हैं. इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में 2100 नव चयनित मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-सवंर्धन योजना, 1500 से अधिक मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना तथा 450 से अधिक नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के लाभार्थियों को चयन पत्र दिया गया.

से

और भी
Aaj Ka Mausam: दिल्ली में झमाझम बारिश, उत्तराखंड-केरल समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Aaj Ka Mausam: दिल्ली में झमाझम बारिश, उत्तराखंड-केरल समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
खाद की कालाबाजारी पर सख्त सरकार, दोषी दुकानदारों और कंपनियों पर होगी कार्रवाई

खाद की कालाबाजारी पर सख्त सरकार, दोषी दुकानदारों और कंपनियों पर होगी कार्रवाई
सोलर कंपनी पर किसानों का बड़ा आरोप, खरपतवारनाशी के छिड़काव से 50% फसलें बर्बाद

सोलर कंपनी पर किसानों का बड़ा आरोप, खरपतवारनाशी के छिड़काव से 50% फसलें बर्बाद
Shrimp Export: कई बड़े देशों ने वापस लौटाईं 547 टन भारतीय झींगा की 35 खेप, जानें वजह

Shrimp Export: कई बड़े देशों ने वापस लौटाईं 547 टन भारतीय झींगा की 35 खेप, जानें वजह
UP में 2.45 करोड़ से अधिक किसानों को मिली Farmer ID, देश के टॉप-10 में बनाई जगह

UP में 2.45 करोड़ से अधिक किसानों को मिली Farmer ID, देश के टॉप-10 में बनाई जगह

राज्य में पशुपालन, सुदृढ़ डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर और दुग्ध उत्पादकों की सक्रियता के बल पर डेयरी सेक्टर नई ऊंचाइयों को छू रहा है. दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. के अनुसार, प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 28,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 829 एमओयू (MoU) किए गए हैं.

Advertisement

'यूपी डेयरी नीति-2022' के आने से राज्य में दूध कारोबार को बड़ा फायदा मिला है. इस योजना के तहत राज्य में दूध को स्टोर करने और प्रोसेस करने की क्षमता में हर दिन 39 लाख लीटर का इजाफा हुआ है. इसके साथ ही, इस क्षेत्र में करीब 10,000 लोगों को नया रोजगार मिला है.

यह भी पढ़ें: नवसारी के तवड़ी गांव में बाढ़ का कहर, धान और गन्ने की खेती बर्बाद, किसान बोले- सब लुट गया

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    '13 साल से पीछे पड़े हैं...', तरुण तेजपाल ने अपने बचाव में लिया उमर खालिद-शरजील इमाम का नाम |
    गांव में ही हो रही बंपर कमाई! यूपी का डेयरी सेक्टर बढ़ा रहा किसानों की आय |
    क्या नंबर प्लेट छिपाना अपराध है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बता दिया क्या है कानून |
    'आप निर्देश नहीं दे सकते...', राज्यसभा में भिड़े मल्लिकार्जुन खड़गे और किरेन रिजिजू, देखें |
    Atiq Ahmed के परिवार में फिर छाया मातम, छोटे बेटे Aban की हुई मौत |
    'PD से पंडित...', अखिलेश के तंज पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार |
    'गंजेरी-भंगेरी और आतंकी', कांवड़ियों पर मौलाना रशीदी के बिगड़े बोल |
    छत्तीसगढ़ में पहली बनेंगी हेवी मशीनें... BEML लगाएगा मेगा प्लांट, 79.80 एकड़ लैंड अलॉट |
    एक बाइक पर 6 सवार... बीच सड़क पर किया स्टंट, VIDEO वायरल हुआ तो पुलिस ने लिया एक्शन |
    95 रन, 8 छक्के और जोकोविच वाला सेलिब्रेशन... DPL में छा गए पप्पू यादव के बेटे
    Advertisement