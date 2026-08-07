Aloo-Pyaz Pakoda: रिमझिम बारिश में बनाकर खाएं हलवाई जैसे कुरकुरे आलू-प्याज के पकौड़े, ये एक चीज मिलाने पर बनेंगे ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी

Aloo-Pyaz Pakoda: रिमझिम बारिश हो रही हो, खिड़की से ठंडी हवा आ रही हो और हाथ में एक कप गरमा-गरम चाय के साथ प्लेट में कुरकुरे पकौड़े मिल जाएं तो दिल खुश हो जाता है. मानसून के मौसम में पकौड़ों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना स्वाभाविक है. आलू और प्याज के पकौड़े वैसे तो हर घर में बनते हैं लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि घर पर बनाए गए पकौड़े थोड़ी देर बाद नरम हो जाते हैं जबकि हलवाई जैसे पकौड़े लंबे समय तक कुरकुरे रहते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा सीक्रेट तरीका और खास चीज, जिसे बेसन के घोल में मिलाने से आपके आलू-प्याज के पकौड़े न सिर्फ बेहद क्रिस्पी बनेंगे, बल्कि उनका स्वाद भी दोगुना हो जाएगा. आइए जानते हैं इसकी रेसिपी.

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आलू-प्याज के पकौड़े बनाने की सामग्री

बेसन: 1 कप

चावल का आटा: 2 बड़े चम्मच (यही वो चीज है जो पकौड़ों को लंबे समय तक कुरकुरी बनाएगी)

प्याज: 2 बड़े साइज (लंबे और पतले स्लाइस में कटे हुए)

आलू: 2 मीडियम साइज (छिले और पतले लंबे टुकड़ों में कटे हुए)

हरी मिर्च: 3-4 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 इंच का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

अजवाइन: आधा छोटा चम्मच (पाचन के लिए जरूरी)

साबुत धनिया: 1 छोटा चम्मच (हल्का दरदरा कुटा हुआ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है)

लाल मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: चौथाई छोटा चम्मच

हींग: दो चुटकी

कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ

नमक: स्वादानुसार

सल्सर या गरम तेल: 1 चम्मच (घोल में मिलाने के लिए)

तेल: पकौड़े तलने के लिए

बनाने की विधि

सबसे पहले प्याज और आलू को लंबे और पतले टुकड़ों में काट लें. इन्हें एक बड़े मिक्सिंग बाउल में डालें और ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़ककर 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि सब्जियां अपना थोड़ा पानी छोड़ दें.

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अब इस बाउल में बेसन और चावल का आटा डालें. चावल का आटा ही वो जादुई चीज है जो पकौड़ों में हलवाई जैसी क्रिस्पीनेस लाता है.

इसमें अजवाइन, कुटा हुआ साबुत धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हींग, कसूरी मेथी, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाएं.

शुरुआत में पानी बिल्कुल न मिलाएं. सब्जियों के अपने मॉइस्चर और बेसन को अच्छी तरह हाथों से मिलाएं.

अब आवश्यकतानुसार बहुत थोड़ा-थोड़ा पानी छिड़कते हुए एक गाढ़ा बैटर तैयार करें. ध्यान रखें, बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए, वरना पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे.

अंत में बैटर में 1 चम्मच खलता हुआ गरम तेल मिला दें, इससे पकौड़े अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बेहद कुरकुरे बनते हैं.

एक कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह गर्म करें. तेल मध्यम से तेज गर्म होना चाहिए.

अब हाथ या चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा मिश्रण उठाएं और गर्म तेल में छोड़ते जाएं.

गैस की आंच को मध्यम रखें ताकि आलू और प्याज अंदर तक अच्छी तरह पक जाएं.

पकौड़ों को उलट-पलट कर तब तक तलें जब तक वे दोनों तरफ से सुनहरे भूरे और एकदम क्रिस्पी न हो जाएं.

इसके बाद इन्हें छलनी या टिशू पेपर पर निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए.

गरमा-गरम और सुपर क्रिस्पी आलू-प्याज के पकौड़ों को हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी और कड़क मसाला चाय के साथ बारिश के मजे लेते हुए परोसें.

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