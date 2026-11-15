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छठ पूजा पर घाट जाने का है प्लान? दिल्ली में इन रास्तों से जाने से बचें, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली में छठ पूजा के तीसरे दिन राजधानी के यमुना घाटों की ओर जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक पाबंदियां लागू की गई हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है. वजीराबाद, विकास मार्ग, IP एस्टेट और अन्य प्रमुख घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर यातायात प्रभावित होगा.

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राजधानी दिल्ली के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. (Photo: PTI, Pexels)
राजधानी दिल्ली के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. (Photo: PTI, Pexels)

आज छठ पूजा का तीसरा दिन है. आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. ऐसे में, राजधानी दिल्ली के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. रविवार दोपहर दो बजे से शाम आठ बजे तक दिल्ली में यमुना घाटों की ओर जाने वाली और उनसे सटी कई सड़कों पर ट्रैफिक पाबंदियां रहने वाली है. घर से निकलने से पहले आप भी दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़ लें. 

ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को ही एडवाइजरी जारी कर दी थी. ट्रैफिक पुलिस ने 15-16 नवंबर को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अलग-अलग घाट पहुंचने की संभावना जताई है. इसमें, वजीराबाद इलाके के राम घाट, सूर घाट और बजरंगी घाट, ISBT के पास वासुदेव घाट और IP एस्टेट इलाके का हाथी घाट शामिल हैं. 

वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, IP एस्टेट में असर
 
इन घाटों की तरफ जाने वाली और इनसे सटी सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए कदम उठाया जाएगा जिससे आम जनता को कोई परेशानी न हो. 

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बंध रोड, वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, IP एस्टेट इलाके की सड़कें और यमुना घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर इसका असर देखने को मिल सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को धैर्य रखने और नियमों का पालन करने की हिदायत दी है. साथ ही, यात्रियों से भी भीड़-भाड़ से बचने और डायवर्जन के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है. 

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दिल्ली में 11 किमी लंबा छठ घाट तैयार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं. उत्तर दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मुनक नहर के किनारे 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट तैयार किया गया है. 12 नवंबर 2026 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया था. 

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