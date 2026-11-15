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इस विभाग में 8वीं पास को भी मिल रही सरकारी नौकरी, 63000 है सैलरी, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन 

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए डाक विभाग में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. विभाग ने मेल मोटर सर्विस के लिए लोगों को हायर करने का फैसला किया है. लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले जान लीजिए कि इसके लिए योग्यता क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी और कौन इन पदों पर आवेदन कर सकता है. 

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8वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकली नौकरी.
8वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकली नौकरी.

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए डाक विभाग में काम करने का मौका है. भारतीय डाक विभाग के मेल मोटर सर्विसेज, कोलकाता ने स्किल्ड आर्टिजन और ट्रेड्समैन के 19 पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड में एक साल के अनुभव के साथ 8वीं पास होना जरूरी है. वहीं, संबंधित ट्रेड का मान्यता प्राप्त तकनीकी प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत 19,900 से 63,200 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी. 

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के तहत कुल 19 पद भरे जाएंगे. इनमें अलग-अलग पदों को शामिल किया गया है. इस लिस्ट में 

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  • MV मैकेनिक- 8 पद 
  • MV इलेक्ट्रिशियन- 4 पद
  • टायरमैन- 2 पद
  • ब्लैकस्मिथ-2 पद
  • पेंटर-1 पद
  • अपहोल्स्टरर- 1 पद 
  • कारपेंटर एंड जॉइनर-1 पद 
  • इनमें MV मैकेनिक के दो पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया गया है. 

 कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में सरकार से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान का सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसके अलावा 8वीं पास उम्मीदवार भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास संबंधित ट्रेड में कम से कम एक साल एक एक्सपीरियंस होना चाहिए. MV मैकेनिक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास वैध हेवी मोटर व्हीकल (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अनिवार्य है. 

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कितनी होनी चाहिए उम्र?

नोटिफिकेशन में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उम्र 18 से 30 साल निर्धारित की गई है. SC/ST वर्ग को 5 साल और OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) को 3 साल की छूट दी जाएगी. उम्र से जुड़ी गणना 1 जुलाई 2018 दी गई है यानी यह सामान्य रूप से 2026 की नई भर्ती की तरह उम्र की गणना नहीं कर रही है. 

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स के लेवल-2 के तहत 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी. नियमानुसार भत्ते भी दिए जाएंगे. यह पे स्केल है, इन-हैंड सैलरी नहीं.नियुक्ति के बाद प्रोबेशन की अवधि एक साल होगी. 

कब और कहां भेजना होगा आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन नहीं, बल्कि ऑफलाइन करना होगा. उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ स्पीड पोस्ट से भेजना होगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है. 

आवेदन भेजने का पता- सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विसेज, 139, बेलेघाटा रोड, कोलकाता-700015

एक से अधिक ट्रेड के लिए आवेदन करने पर हर ट्रेड के लिए अलग आवेदन भेजना होगा. कूरियर या स्पीड पोस्ट के अलावा किसी दूसरे माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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