इमोशनल बाउंड्री के चक्कर में लोगों से दूरी बना रहा Gen Z?

आजकल रिश्तों में अपनी मेंटल पीस को प्रायरिटी देना और इमोशनल बाउंड्री तय करना काफी आम हो गया है. जेन जी अब उन रिश्तों से दूरी बनाना पसंद करती है जहां उन्हें बार-बार दुख, स्ट्रेस या परेशानी महसूस होती है. लेकिन इसी बीच एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या हर मुश्किल बातचीत से बचना और किसी से दूरी बना लेना ही इमोशनल बाउंड्री हैं? कई बार लोग अपनी फीलिंग्स को समझने और रिश्तों को संभालने के बजाय उनसे बचने लगते हैं. ऐसे में इमोशनल बाउंड्री और इमोशनल अवॉइडेंस के बीच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है.

और पढ़ें

1. क्या होती हैं इमोशनल बाउंड्री?

इमोशनल बाउंड्री का मतलब है अपनी फीलिंग्स, जरूरतों और सीमाओं को समझना और दूसरों को उनके बारे में बताना. जैसे अगर किसी की बात आपको बुरी लगती है तो आप उसे साफ बता सकते हैं. अगर आप किसी वक्त बात करने की स्थिति में नहीं हैं तो इसके बारे में भी बता सकते हैं. इसका मतलब किसी को अपनी जिंदगी से बाहर करना नहीं, बल्कि रिश्ते में अपनी जरूरतों का ध्यान रखना है.

2. क्या है इमोशनल अवॉइडेंस?

इमोशनल अवॉइडेंस का मतलब है मुश्किल फीलिंग्स या बातचीत का सामना करने के बजाय उनसे बचना. उदाहरण के लिए, किसी बात से नाराज होने पर पार्टनर से बात करने के बजाय उसे इग्नोर करना, मैसेज का जवाब न देना या बिना कुछ बताए दूरी बना लेना. ऐसा करने से कुछ वक्त के लिए परेशानी कम हो सकती है, लेकिन असली प्रॉबलम बनी रहती है.

Advertisement

3. हर बात पर दूरी बनाना सही नहीं

जेन जी के बीच अपनी मेंटल पीस को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, जो अच्छी बात है. लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतफहमियों या ऑकवर्ड बातचीत के बाद भी लोग दूरी बना लेते हैं. हर असहमति को रेड फ्लैग समझना या हर मुश्किल बातचीत से बचना रिश्तों को कमजोर कर सकता है. रिश्तों में हमेशा हामि या सहमति होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक-दूसरे को समझने की कोशिश करना जरूरी है.

4. सोशल मीडिया का भी है असर

सोशल मीडिया पर नो कॉन्टैक्ट, टॉक्सिक पीपल और प्रोटेक्ट योर पीस जैसे शब्द काफी यूज किए जाते हैं. इन बातों से लोगों को अपनी बाउंड्री समझने में हेल्प मिलती है. लेकिन कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल बिना पूरी सिचुएशन समझे किया जाता है. किसी से बात बंद कर देना हमेशा अपनी मेंटल पीस बचाना नहीं होता. कभी-कभी ये किसी मुश्किल बातचीत से बचने का तरीका भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें: भटकते मन को कैसे काबू कर सकता है Gen Z? कथावाचक देवी चित्रलेखा ने बताया

5. रिश्तों में बातचीत भी है जरूरी

किसी भी रिश्ते में अपनी बात कहना और दूसरे व्यक्ति की बात सुनना जरूरी होता है. अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे साफ तरीके से बताना बेहतर है. हर बार चुप रहना या सामने वाले से दूरी बना लेना प्रॉबलम का सल्यूशन नहीं है. अपनी बाउंड्री तय करने का मतलब ये भी है कि आप दूसरे व्यक्ति को समझने और अपनी बात रखने का मौका दें.

Advertisement

6. बाउंड्री और दूरी के बीच फर्क समझना जरूरी

इमोशनल बाउंड्री आपको रिश्तों में अपनी पहचान और जरूरतों को बनाए रखने में हेल्प करती हैं, जबकि इमोशनल अवॉइडेंस आपको मुश्किल फीलिंग्स से दूर ले जा सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी है. अगर कोई रिश्ता लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे दूरी बनाना सही हो सकता है. लेकिन हर ऑकवर्ड सिचुएशन से भागना और अपनी सीमाएं तय करना एक जैसी बातें नहीं हैं.

जेन जी के लिए अपनी मेंटल पीस और फीलिंग्स को प्रायरिटी देना जरूरी है, लेकिन इसके साथ रिश्तों में बातचीत और समझदारी भी उतनी ही अहम है. हर बार किसी से दूरी बना लेना इमोशनल बाउंड्री तय करना नहीं होता. असली बाउंड्री वह है जहां आप अपनी बात साफ रखते हैं, अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और जरूरत पड़ने पर मुश्किल बातचीत का सामना भी करते हैं. खुद को बचाना जरूरी है, लेकिन हर मुश्किल से बचना इसका सही तरीका नहीं है.

---- समाप्त ----