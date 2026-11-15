मणिपुर में हथियारों के साथ म्यांमार का नागरिक गिरफ्तार, 3 AK-47 राइफल और 172 कारतूस बरामद

मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास असम राइफल्स ने म्यांमार के एक नागरिक को हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 48 वर्षीय सोएतुनौ (Soetunou) के रूप में हुई है. उसके कब्जे से तीन AK-47 राइफल, 172 कारतूस और तीन ग्रेनेड समेत कई हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं.

और पढ़ें

पुलिस ने बीते शनिवार (14 नवंबर) को बताया कि असम राइफल्स ने यह कार्रवाई भारत-म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर पिलर नंबर 75 के पास की. सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि तीन लोग हथियार और गोला-बारूद लेकर सीमा पार कर रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर इलाके में ऑपरेशन चलाया गया.

दो संदिग्ध भागकर म्यांमार पहुंचे

पुलिस के बयान के मुताबिक, अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि उसके साथ मौजूद दो अन्य लोग म्यांमार की ओर भागने में सफल रहे. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से तीन AK-47 राइफल, अलग-अलग कैलिबर के 172 कारतूस, तीन ग्रेनेड, दो टेलीस्कोपिक साइट और एक गोला-बारूद रखने वाला बॉक्स बरामद किया गया है.

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सीमा पार हथियारों की आवाजाही के संबंध में मिली सूचना के आधार पर की गई. हालांकि, गिरफ्तार व्यक्ति और फरार हुए दो अन्य संदिग्धों के किसी संगठन से जुड़े होने के बारे में बयान में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

---- समाप्त ----