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बातचीत, बहस और फिर काट दिया गला... चेंजिंग रूम में शबनम के कत्ल की खौफनाक कहानी

दिल्ली के मोती नगर में दुकान के चेंजिंग रूम में युवती शबनम की गला रेतकर हत्या कर दी गई. परिवार ने सूरज नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों के मुताबिक आरोपी धारदार हथियार लेकर दुकान पहुंचा और बातचीत के बहाने शबनम को चेंजिंग रूम में ले गया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया.

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परिजनों का दावा सूरज पहले शबनम को जानता था. (Photo: Screengrabs)
परिजनों का दावा सूरज पहले शबनम को जानता था. (Photo: Screengrabs)

दिल्ली के मोती नगर में शनिवार को एक कपड़े की दुकान के चेंजिंग रूम में एक युवती की डेडबॉडी मिली थी. अब इस दिल दहला देने वाली वारदात में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं. वारदात को अंजाम देने का आरोप सूरज नाम के युवक पर लगा है, जो कथित तौर पर युवती को पहले से जानता था. परिवार का आरोप है कि सूरज पूरी तैयारी के साथ दुकान पहुंचा था. वह अपने साथ धारदार हथियार लेकर आया था और बातचीत करने के बहाने युवती को चेंजिंग रूम में ले गया. इसके बाद वहां जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया.

चेंजिंग रूम में ले जाकर किया हमला
मृतका के परिवार के मुताबिक आरोपी सूरज और युवती शबनम एक-दूसरे को पहले से जानते थे. दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था. परिजनों का आरोप है कि सूरज ने पहले भी शबनम के साथ मारपीट की थी. इसी बीच शनिवार शाम वह उस दुकान पर पहुंचा, जहां शबनम काम करती थी.

परिवार का दावा है कि सूरज अपने साथ धारदार हथियार लेकर आया था. दुकान पहुंचने के बाद उसने शबनम को बातचीत करने के बहाने चेंजिंग रूम में बुलाया. आरोप है कि वहां उसने धारदार हथियार से शबनम का गला रेत दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

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CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शबनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने दुकान और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है. इन फुटेज के जरिए आरोपी की गतिविधियों और वारदात से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं.

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पुलिस ने मुख्य संदिग्ध सूरज की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं. फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों और घटना से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस की जांच और CCTV फुटेज से इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आने की उम्मीद है.

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