Tirupati Balaji Temple: तिरुपति बालाजी में क्यों दान करते हैं भक्त अपने बाल? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा

Tirupati Balaji Temple: आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में से एक है. यहां हर दिन हजारों भक्त भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने आते हैं. इस मंदिर में सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं. तिरुपति मंदिर अपनी एक खास परंपरा के लिए भी जाना जाता है. इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहां भक्त भगवान को अपने सिर के बाल चढ़ाते हैं.

और पढ़ें

इस परंपरा में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं. धार्मिक मान्यता है कि भगवान को बाल चढ़ाने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. आइए जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल चढ़ाने की परंपरा कैसे शुरू हुई.

महिलाएं भी भगवान को अर्पित करती हैं अपने बाल

तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है. यहां सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं और बच्चे भी अपने बाल दान करते हैं. कई भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर भगवान को बाल चढ़ाते हैं, तो कुछ अपनी श्रद्धा और भक्ति के चलते ऐसा करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि तिरुपति बालाजी में बाल दान करने से इंसान अपने पापों और बुराइयों को पीछे छोड़ देता है. साथ ही, ऐसा करने से भगवान की कृपा भी बनी रहती है. बता दें कि मंदिर में बाल कटवाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. यहां कई नाई मौजूद रहते हैं, जो भक्तों के बाल काटते हैं.

Advertisement

तिरुपति में बाल चढ़ाने की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा अनुसार, एक समय भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा के सिर पर चींटियों ने मिट्टी का ढेर बना दिया था. इसी दौरान एक गाय रोज वहां आकर अपना दूध उस स्थान पर गिरा देती थी. जब गाय के मालिक को इसकी जानकारी हुई तो वह गुस्से में आ गया. उसने कुल्हाड़ी से गाय पर हमला कर दिया. इस घटना में भगवान बालाजी के सिर पर भी चोट लगी और उनके कुछ बाल झड़ गए.

कथा के अनुसार, यह देखकर नीला देवी ने अपने सिर के बाल काटकर भगवान के सिर पर लगा दिए. इससे भगवान के सिर का घाव ठीक हो गया. नीला देवी के इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा कि जो भी भक्त उनके लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी. तभी से तिरुपति में बाल अर्पित करने की परंपरा शुरू होने की मान्यता है.

तिरुपति बालाजी मंदिर कैसे पहुंचें?

अगर आप भी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो यहां पहुंचने के लिए हवाई, रेल और सड़क तीनों विकल्प मौजूद हैं.

हवाई मार्ग से: तिरुपति का नजदीकी हवाई अड्डा रेनिगुंटा में स्थित है. यह शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है. चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से यहां के लिए उड़ानें मिलती हैं.

Advertisement

रेल मार्ग से: तिरुपति रेलवे स्टेशन देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. चेन्नई और बेंगलुरु से भी ट्रेन के जरिए यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है.

सड़क मार्ग से: तिरुपति के लिए चेन्नई, बेंगलुरु और आसपास के कई शहरों से बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है. निजी वाहन से भी यहां पहुंचना आसान है.

---- समाप्त ----