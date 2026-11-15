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Atta Alsi Laddoo: कमजोरी-थकान को कहें बाय! सर्दियों में बनाकर खाएं गेहूं के आटे और अलसी के टेस्टी लड्डू, मिलेगा भरपूर प्रोटीन

Healthy Laddoo: अगर आपके शरीर में भी आए दिन कमजोरी या थकान रहती है. सर्दियों में खासतौर पर तकलीफ बढ़ जाती है तो यहां हम आपको हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनाने का तरीका बता रहे हैं जो सर्दी में आपको अंदर से पोषण और ताकत देंगे.

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आटे के लड्डू (Photo: ITG)
आटे के लड्डू (Photo: ITG)

Healthy Laddoo: सर्दियों के मौसम में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, जोड़ों में दर्द और सुस्ती जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. इस मौसम में शरीर को अंदर से गर्म और ताकतवर रखने के लिए पारंपरिक चीजें खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी अक्सर कमजोरी महसूस करती हैं तो इस विंटर सीजन में घर पर ही अलसी, गुड़ और गेहूं के आटे के पौष्टिक लड्डू जरूर बनाएं. सुपरफूड अलसी ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और आयरन से भरपूर होती है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर की कमजोरी दूर करने में रामबाण का काम करती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

अलसी के बीज: 250 ग्राम

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गेहूं का आटा: 2 कप

गुड़ (बारीक कटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ): 1.5 कप

शुद्ध देसी घी: 1 कप

ड्राईफ्रूट्स (बादाम, काजू, मखाने और गोंद): 1 कप (कटे हुए)

सौंठ (सूखी अदरक का पाउडर) और इलायची पाउडर: 1-1 चम्मच

परफेक्ट बाइंडिंग और कड़वाहट दूर करने की सीक्रेट ट्रिक्स:

अलसी को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक हल्की खुशबू न आने लगे और वह चटकने न लगे. ज्यादा भूनने से अलसी कड़वी हो सकती है.

लड्डू बनाते समय गुड़ की कड़क चाशनी न बनाएं. घी में गुड़ को केवल पिघलाएं (मेल्ट करें) और गैस बंद कर दें, इससे लड्डू एकदम नरम और मुंह में घुलने वाले बनेंगे.

बनाने की विधि:

अलसी भूनें और पीसें: अलसी के बीजों को सूखी कढ़ाई में मध्यम आंच पर 3-4 मिनट भून लें. ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में दरदरा पीस लें.

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ड्राईफ्रूट्स और गोंद तलें: कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी गरम करें और कटे हुए बादाम, काजू, मखाने और गोंद को हल्का सुनहरा होने तक तलकर निकाल लें. गोंद को मिक्सी में हल्का दरदरा क्रश कर लें.

आटा सेकें: उसी कढ़ाई में बचा हुआ घी डालें और गेहूं का आटा डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनें जब तक वह सुनहरा न हो जाए और अच्छी खुशबू न आने लगे.

गुड़ पिघलाएं: एक अलग बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी (या बिना पानी के सिर्फ 2 चम्मच घी में) डालकर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए. उबाल आने पर गैस बंद कर दें.

सारी चीजें मिलाएं: एक बड़े बर्तन या परात में भुना हुआ आटा, पिसी हुई अलसी, तले हुए ड्राईफ्रूट्स, सौंठ पाउडर और इलायची पाउडर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें पिघला हुआ गुड़ और बचा हुआ गुनगुना देसी घी डालें.

लड्डू बांधें: मिश्रण हल्का गर्म रहे तभी हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर इसके छोटे-छोटे या मध्यम आकार के गोल लड्डू बांध लें. इन्हें ठंडा होने के लिए रख दें.

आपके शरीर को ताकत देने वाले, कमजोरी भगाने वाले और सर्दियों के लिए परफेक्ट अलसी और गुड़ के लड्डू तैयार हैं! इन्हें एयरटाइट डिब्बे में भरकर रोजाना सुबह दूध के साथ एक लड्डू खाएं.

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