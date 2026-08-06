How to Make Aloo Bhujia: जब खाना हो कुछ चटपटा? लंच में झटपट बनाएं आलू की क्रिस्पी भुजिया, दाल-चावल संग लगेगी टेस्टी

दोपहर के लंच में जब दाल-चावल परोसे जाते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसा चटपटा और क्रिस्पी खाने का मन जरूर करता है जो खाने के स्वाद को बढ़ा दे. रोज-रोज वही एक जैसी सब्जियां खाकर अगर आपका और आपके परिवार का मन भर गया है तो आज ही अपनी थाली में शामिल करें कुरकुरी आलू की भुजिया. यह बनाने में जितनी आसान होती है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट और कुरकुरी लगती है. दाल-चावल के साथ इस आलू की भुजिया का मेल सबसे बेहतरीन माना जाता है. आइए जानते हैं इसे झटपट और परफेक्ट तरीके से बनाने का आसान तरीका ताकि ये एक दम कुरकुरी और चटपटी बनें.

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आलू की भुजिया बनाने की सामग्री (Ingredients)

आलू: 4-5 मीडियम साइज (लंबे और पतले टुकड़ों में कटे हुए)

सरसों का तेल या रिफाइंड तेल: 2-3 बड़े चम्मच

जीरा: 1 छोटा चम्मच

राई या हींग: आधा छोटा चम्मच (हिंग से स्वाद और बढ़ता है)

हरी मिर्च: 2-3 (लंबी कटी हुई)

हल्दी पाउडर: आधा छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच (स्वादानुसार)

धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर या चाट मसाला: आधा छोटा चम्मच (चटपटे स्वाद के लिए)

नमक: स्वादानुसार

बारीक कटा हरा धनिया: सजावट के लिए

बनाने की विधि

सबसे पहले आलू को छीलकर पतले और लंबे टुकड़ों में काट लें. इन्हें पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें ताकि इनका अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए फिर छलनी में रखकर पानी पूरी तरह सूखा लें.

एक लोहे की कढ़ाई या नॉन-स्टिक पैन में तेल गर्म करें. जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तब इसमें जीरा, हींग और राई चटकाएं.

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अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालें.

अब कढ़ाई में कटे हुए आलू डालें और अच्छी तरह मिला लें.

इसमें हल्दी पाउडर और नमक मिलाएं. गैस की आंच को मध्यम रखें और बिना ढके हुए आलू को 3-4 मिनट तक भूनें. अगर ढक देंगे तो आलू गल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे.

जब आलू थोड़े पक जाएं और हल्के सुनहरे होने लगें, तब इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें.

अब गैस की आंच धीमी से मध्यम कर दें और आलू को बीच-बीच में चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक वे बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं.

गैस बंद करने से ठीक पहले इसमें अमचूर पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें. आपकी चटपटी और कुरकुरी आलू भुजिया तैयार है.

गरमा-गरम दाल और चावल के साथ इस कुरकुरी आलू भुजिया को लंच में परोसें, इसका स्वाद सबको बहुत पसंद आएगा.

खास टिप्स

आलू की भुजिया अगर लोहे की कढ़ाई में बनाई जाए, तो यह ज्यादा कुरकुरी और सौंधी बनती है. भुजिया को क्रिस्पी बनाने के लिए इसे पकाते वक्त कढ़ाई को ढकें नहीं, वरना आलू भाप से नरम हो जाएंगे.

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