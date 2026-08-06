गुजरात: डॉक्टर ने मना किया, फिर भी पति ने बनाए जबरन संबंध, जानें फिर क्या हुआ

गुजरात के अहमदाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक विवाहिता ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 34 वर्षीय महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि शादी के बाद से उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. महिला का यह भी आरोप है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की स्पष्ट मनाही के बावजूद पति ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसका गर्भाशय निकलवाना पड़ा. शिकायत मिलने के बाद ग्रामीण महिला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस जांच के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला की शादी वर्ष 2011 में राजकोट के एक युवक से हुई थी. महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर उसे डराते-धमकाते थे. उनका कहना था कि यदि वह शिकायत करेगी तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और उसे ही परेशानी उठानी पड़ेगी. महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर उससे झगड़ा करता था और मारपीट करता था. शिकायत के अनुसार, एक बार पति ने लाठी से उसकी पिटाई की, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और उसे लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा.

ससुराल वालों पर धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद पति ने उसे मायके वालों से संबंध रखने से रोक दिया. यहां तक कि उसे अपने भाई की शादी में भी जाने की अनुमति नहीं दी गई. महिला के अनुसार, इस तरह की पाबंदियों और लगातार प्रताड़ना के कारण उसका जीवन बेहद कठिन हो गया था. शिकायत में महिला ने कहा है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ ने स्वास्थ्य कारणों से कुछ समय तक शारीरिक संबंध न बनाने की सलाह दी थी. इसके बावजूद पति ने कथित तौर पर जबरन संबंध बनाए. महिला का आरोप है कि इससे उसके गर्भाशय को गंभीर नुकसान पहुंचा और बाद में उसे गर्भाशय निकलवाने की नौबत आ गई.

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महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि उसका पति उस पर लगातार शक करता था. आरोप है कि वह महिला के सो जाने के बाद उसके मोबाइल से अनजान लोगों को संदेश भेजकर उसके खिलाफ झूठे सबूत तैयार करने की कोशिश करता था. महिला का कहना है कि पति ने उसे चरित्रहीन और मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की धमकी भी दी. शिकायत में यह भी कहा गया है कि पति ने उसकी मां की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए उसके भाई को भी धमकी दी. महिला के अनुसार, पति और ससुराल वालों के व्यवहार से वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई थी.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस

महिला का आरोप है कि लगातार झगड़ों और प्रताड़ना के दौरान एक बार पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया था. इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया. बाद में जब पति ने उसे घर से निकाल दिया, तब उसने ग्रामीण महिला पुलिस से संपर्क कर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2017 में महिला ससुराल में कथित प्रताड़ना के कारण अपने बच्चों के साथ अडालज रहने चली गई थी. हालांकि इसके बाद भी पति का कथित उत्पीड़न जारी रहा. फिलहाल ग्रामीण महिला पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



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