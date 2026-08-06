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50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी 'रामायण'! CM बोले- ऑस्कर नहीं मिला तो होगी निराशा

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को विदेशों में 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि अगर इसे ऑस्कर नहीं मिला तो उन्हें निराशा होगी.

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50,000 स्क्रीन पर 'रामायण'! (Photo: ITGD)
50,000 स्क्रीन पर 'रामायण'! (Photo: ITGD)

रणबीर कपूर की 'रामायण' को लेकर हर दिन कोई न कोई बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. अब फिल्म ने रिलीज से पहले ही ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है. मेकर्स ने ऐलान किया है कि 'रामायण' को विदेशों में 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा. इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए ऐसा बयान दिया है, जो अब सुर्खियों में छाया हुआ है.

विदेशों में 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी 'रामायण'

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने जानकारी दी है कि सोनी पिक्चर्स अंतरराष्ट्रीय बाजार में 'रामायण' का वितरण करेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को दुनियाभर में 50,000 स्क्रीन पर रिलीज करने की तैयारी है. इसे किसी भारतीय फिल्म के लिए अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल रिलीज प्लान में से एक माना जा रहा है.

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मेकर्स ने फिल्म का अंग्रेजी लिप-सिंक्ड ट्रेलर भी जारी कर दिया है, ताकि दुनिया भर के दर्शक इस महाकाव्य से जुड़ सकें.

CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान

मुंबई के फिल्म सिटी में नमित मल्होत्रा की प्राइम वन फैसिलिटी के उद्घाटन के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'रामायण' को लेकर बड़ा भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करेगी.

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फडणवीस ने कहा- अगर 'रामायण' को ऑस्कर नहीं मिला, तो मुझे निराशा होगी. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हाल ही में रिलीज हुए 'रामायण' के ट्रेलर ने पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा दी है.फिल्म के भव्य विजुअल्स, VFX और बड़े स्केल की जमकर तारीफ हो रही है. सबसे ज्यादा चर्चा रणबीर कपूर के भगवान राम वाले लुक और यश के रावण अवतार की हो रही है. दोनों किरदारों को सोशल मीडिया पर शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है.

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. इस मल्टीस्टारर फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि इसे नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं.

दिवाली 2026 पर होगी रिलीज

'रामायण' का पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा. 6 नवंबर को फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देगी. फिल्म को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है. अब 50 हजार स्क्रीन पर ग्लोबल रिलीज और मुख्यमंत्री के ऑस्कर वाले बयान के बाद यह साफ है कि मेकर्स सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा का परचम लहराने की तैयारी में हैं.

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