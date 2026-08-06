50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी 'रामायण'! CM बोले- ऑस्कर नहीं मिला तो होगी निराशा

रणबीर कपूर की 'रामायण' को लेकर हर दिन कोई न कोई बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. अब फिल्म ने रिलीज से पहले ही ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है. मेकर्स ने ऐलान किया है कि 'रामायण' को विदेशों में 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा. इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए ऐसा बयान दिया है, जो अब सुर्खियों में छाया हुआ है.

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विदेशों में 50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी 'रामायण'

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने जानकारी दी है कि सोनी पिक्चर्स अंतरराष्ट्रीय बाजार में 'रामायण' का वितरण करेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को दुनियाभर में 50,000 स्क्रीन पर रिलीज करने की तैयारी है. इसे किसी भारतीय फिल्म के लिए अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल रिलीज प्लान में से एक माना जा रहा है.

मेकर्स ने फिल्म का अंग्रेजी लिप-सिंक्ड ट्रेलर भी जारी कर दिया है, ताकि दुनिया भर के दर्शक इस महाकाव्य से जुड़ सकें.

SONY PICTURES TO DISTRIBUTE 'RAMAYANA' ACROSS 50,000 SCREENS IN INTERNATIONAL MARKETS – *ENGLISH* TRAILER UNVEILED... #SonyPictures will distribute #Ramayana internationally across 50,000 screens – marking a landmark global rollout for an #Indian film.



A giant leap towards… pic.twitter.com/yfDfL5HSpx — taran adarsh (@taran_adarsh) August 6, 2026

CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान

मुंबई के फिल्म सिटी में नमित मल्होत्रा की प्राइम वन फैसिलिटी के उद्घाटन के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'रामायण' को लेकर बड़ा भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करेगी.

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फडणवीस ने कहा- अगर 'रामायण' को ऑस्कर नहीं मिला, तो मुझे निराशा होगी. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हाल ही में रिलीज हुए 'रामायण' के ट्रेलर ने पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा दी है.फिल्म के भव्य विजुअल्स, VFX और बड़े स्केल की जमकर तारीफ हो रही है. सबसे ज्यादा चर्चा रणबीर कपूर के भगवान राम वाले लुक और यश के रावण अवतार की हो रही है. दोनों किरदारों को सोशल मीडिया पर शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है.

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. इस मल्टीस्टारर फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि इसे नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं.

दिवाली 2026 पर होगी रिलीज

'रामायण' का पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा. 6 नवंबर को फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देगी. फिल्म को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है. अब 50 हजार स्क्रीन पर ग्लोबल रिलीज और मुख्यमंत्री के ऑस्कर वाले बयान के बाद यह साफ है कि मेकर्स सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा का परचम लहराने की तैयारी में हैं.

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