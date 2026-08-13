Almond Oil For Skin: बाजार का महंगा तेल छोड़ें! बिना मशीन घर में बनाएं बादाम का शुद्ध तेल, 2 बूंद रोज लगाने पर झुर्रियां होंगी गायब

Tips to Make Almond Oil: चेहरे की रंगत निखारने से लेकर बालों को मजबूत बनाने और बच्चों की मालिश तक बादाम का तेल सेहत और सुंदरता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर बादाम के तेल में मिनरल ऑयल, आर्टिफिशियल फ्रैग्रेंस और हानिकारक केमिकल्स की मिलावट होती है जो फायदों की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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इसके अलावा शुद्ध बादाम का तेल बाजार में काफी महंगा भी मिलता है. अगर आप बिना किसी महंगी मशीन अपने घर पर ही 100% शुद्ध, प्राकृतिक और केमिकल-फ्री बादाम का तेल बनाना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल नहीं है. रसोई में मौजूद मिक्सी और एक सूती कपड़े की मदद से आप मिनटों में शुद्ध बादाम का तेल निकाल सकते हैं. यहां हम आपको इसे बनाने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं.

सामग्री:

बादाम: 2 कप (अच्छी गुणवत्ता वाले)

ऑलिव ऑयल या तिल का तेल: 2 से 3 चम्मच (शुरुआती ब्लेंडिंग में मदद के लिए)

बनाने का तरीका

सबसे पहले बादाम को अच्छे से साफ कर लें ताकि धूल-मिट्टी निकल जाए. अब इन्हें मिक्सी के सूखे जार में डालें. मिक्सी को लगातार चलाने के बजाय रुक-रुक कर चलाएं ताकि बादाम का बारीक पाउडर बन जाए.

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जब बादाम का बारीक पाउडर बन जाए तो इसमें 2 से 3 चम्मच जैतून का तेल या तिल का तेल मिलाएं. अब मिक्सी को फिर से चलाएं जब तक कि यह एक चिकना और गाढ़ा पेस्ट न बन जाए. तेल मिलाने से बादाम का अपना प्राकृतिक तेल आसानी से छूटने लगता है.

इस तैयार पेस्ट को कांच के जार या बाउल में निकालकर ढक दें और कमरे के तापमान पर 1 से 2 सप्ताह के लिए छोड़ दें. इस दौरान बादाम का प्राकृतिक तेल धीरे-धीरे ऊपर तैरने लगेगा और ठोस पेस्ट नीचे बैठ जाएगा.

1-2 हफ्ते बाद, एक मलमल या सूती कपड़ा लें और उसमें इस पेस्ट को डालें. कपड़े को चारों तरफ से समेटकर कसकर दबाएं. ऐसा करने से बूंद-बूंद करके 100% शुद्ध बादाम का तेल कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा.

इस शुद्ध बादाम तेल को एक साफ, सूखी कांच की शीशी में भरकर रखें. आपका बिना मशीन और बिना केमिकल वाला शुद्ध बादाम का तेल तैयार है.

घर पर बने शुद्ध बादाम तेल के फायदे

रात को सोने से पहले चेहरे पर 2 बूंद लगाने से, झुर्रियां, फाइन लाइंस और डार्क सर्कल्स जैसी दिक्कतें दूर होती हैं और प्राकृतिक ग्लो आता है.

बालों की जड़ों में मालिश करने से बाल झड़ना बंद होते हैं और वो घने व मजबूत बनते हैं.

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यह छोटे बच्चों की त्वचा और हड्डियों को मजबूती देने के लिए एकदम सेफ और केमिकल-फ्री है.

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