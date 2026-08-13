कार खरीदारों की चांदी! अगस्त में इन गाड़ियों पर मिल रहा ₹2.5 लाख तक का बंपर डिस्काउंट, देखें लिस्ट

Car Discount Offers in August: अगर आप भी नई SUV या शानदार फैमिली कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए बड़ी बचत का मौका लेकर आया है. स्वतंत्रता दिवस और फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले ऑटो कंपनियों ने ग्राहकों को शोरूम तक खींचने के लिए डिस्काउंट और बेनेफिट्स की झड़ी लगा दी है. कई लोकप्रिय SUVs पर 1 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक के ऑफर्स मिल रहे हैं.

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कितनी मिल रही है छूट?

ऑटो कंपनियां गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमतें तो कम नहीं कर रही हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और स्क्रैपेज बेनेफिट के कॉम्बो से ग्राहकों को तगड़ी बचत का मौका दे रही हैं. सबसे ज्यादा आक्रामक ऑफर्स SUV और MUV सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं. प्रमुख SUVs पर मिलने वाले ऑफर्स में Honda Elevate सबसे आगे है जिस पर अगस्त में 2.45 लाख रुपये तक बचाने का मौका ग्राहकों को मिल रहा है. वहीं Tata Harrier EV पर 2.25 लाख रुपये तक का फायदा कार खरीदारों को इस महीने मिल सकता है.

Honda Elevate पर मिल रहे हैं सबसे ज्यादा 2.45 लाख रुपये तक के बेनेफिट्स

Tata Safari और Harrier पर सवा 2 लाख रुपये तक के शानदार ऑफर्स

Maruti Grand Vitara और Mahindra Thar Roxx पर भी मिल रही है 1 लाख से ऊपर की छूट

कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और स्क्रैपेज बेनेफिट के जरिए ग्राहकों को लुभा रही हैं कंपनियां

लोकप्रिय SUVs/MUVs पर 1 लाख से ज्यादा की बचत

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Maruti Grand Vitara पर इस महीने लोगों को 1.30 लाख रुपये तक बचाने का मौका मिल सकता है. वहीं Mahindra Thar Roxx पर 1.20 लाख रुपये तक का फायदा कार खरीदारों को मिलने की संभावना है. इसी तरह Hyundai Creta पर भी 85 हजार रुपये तक की भारी बचत अलग अलग तरीकों से ग्राहकों को हो सकती है. इसके अलावा Kia की कई गाड़ियों पर 75 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के बेनेफिट्स मिल रहे हैं. वहीं Toyota और Maruti Suzuki भी अपने कुछ चुनिंदा हाइब्रिड और पेट्रोल मॉडलों पर आकर्षक डील्स दे रही हैं.

Maruti Grand Vitara की खरीद पर ग्राहक 1 लाख से ज्यादा की बचत कर सकते हैं. Photo: Nexaexperience.com

कंपनियों ने क्यों खोला डिस्काउंट का पिटारा?

ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि फेस्टिव सीजन से ठीक पहले कार कंपनियों पर इन्वेंट्री (पुराना स्टॉक) कम करने का भारी दबाव है. बाजार में कई नए फेसलिफ्ट और नए मॉडल लॉन्च होने की कतार में हैं, जिसके चलते डीलर्स पुराने स्टॉक को तेजी से क्लियर करना चाहते हैं. यही वजह है कि जो गाड़ियां सामान्य दिनों में बिना किसी छूट के बिकती थीं, उन पर भी इस समय सामान्य से कहीं ज्यादा ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं. SUV सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने कंपनियों को आक्रामक डिस्काउंट रणनीति अपनाने पर मजबूर किया है.

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इन बातों का रखें ध्यान

ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ग्राहकों के लिए ये समय अलग-अलग ब्रांड्स के ऑफर्स की तुलना करने का सबसे बेहतरीन दौर है. हालांकि, कार शोरूम जाने से पहले कुछ बातें समझना जरूरी है. दरअसल, ये ऑफर्स मॉडल ईयर 2025 और 2026 के चुनिंदा स्टॉक पर ही लागू हैं. वहीं डिस्काउंट की कुल रकम अलग-अलग शहरों, डीलर्स और कार के वेरिएंट (पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड) के हिसाब से बदल सकती है. बुकिंग करने से पहले डीलर से ऑन-रोड प्राइस पर मिलने वाले सभी कंपोनेंट्स (जैसे इंश्योरेंस और एक्सेसरीज) पर मोलभाव जरूर करना चाहिए. कुल मिलाकर, फेस्टिव सीजन की आहट से पहले कार कंपनियों की ये छूट ग्राहकों की जेब को बड़ी राहत देने वाली है. अगर बजट तैयार है, तो नई SUV घर लाने का इससे बेहतर मौका शायद ही दोबारा मिले.

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