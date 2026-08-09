scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Keep fresh Mint: घर लाते ही कुछ ही घंटों में सड़ने लगता है पुदीना? इस तरीके से फ्रिज में करें स्टोर, रहेगा ताजा और हरा

How to Keep fresh Mint: अगर आप भी पुदीना को घर लाते हैं और अगले ही दिन वो खराब हो जाता है तो आपको पुदीना को स्टोर करने के जरूरी ट्रिक्स पता होने चाहिए. यहां हम आपको ऐसे ही कुछ फायदेमंद ट्रिक्स बता रहे हैं.

Advertisement
X
अब जल्दी सड़ेगा नहीं पुदीना (Photo: ITG)
अब जल्दी सड़ेगा नहीं पुदीना (Photo: ITG)

How to Keep fresh Mint: पुदीना अपनी ठंडी तासीर और बेहतरीन खुशबू के लिए जाना जाता है जिसका इस्तेमाल गर्मियों में ड्रिंक्स, रायता और चटनी का स्वाद बढ़ाने के लिए खासतौर पर किया जाता है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि यह बाजार से आते ही बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, गल जाता है या सूख जाता है. अगर आप भी पुदीने की इस जल्दी खराब होने वाली समस्या से परेशान हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए एक ऐसा शानदार और आसान तरीका लेकर आए हैं, जिससे आपका पुदीना हफ्तों तक न गलेगा, न सड़ेगा और बिल्कुल हरा-भरा और फ्रेश रहेगा.

पुदीना को स्टोर करने के ट्रिक्स
पुदीना को स्टोर करने से पहले उसके बंडल को खोलकर पुदीना की पत्तियों को अलग कर लें. सभी खराब, पीली या गली हुई पत्तियों को छांटकर बाहर फेंक दें. पुदीने को स्टोर करने से पहले उसे बिल्कुल भी धोना नहीं है क्योंकि पत्तियों में नमी रहने से वो बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं.

एयरटाइट कंटेनर में करें स्टोर
एक साफ और पूरी तरह सूखा एयरटाइट प्लास्टिक या कांच का डिब्बा लें. डिब्बे की तली में एक सूखा टिशू पेपर बिछा दें. अब छांटी हुई सूखी और फ्रेश पुदीने की पत्तियों को डिब्बे में एक परत में रखें. पत्तियों के ऊपर एक और सूखा टिशू पेपर रख दें, जो बची हुई नमी या हवा को सोख सके.

सम्बंधित ख़बरें

Vrat Wali Samak Khichdi
व्रत में खाना हो कुछ मसालेदार? झटपट बनाएं ठेचा वाली समक की खिचड़ी
how to make lauki halwa
लौकी देख मुंह नहीं बनाएंगे, बस दूध और देसी घी मिलाकर बनाएं दूधी हलवा
Mango Leaves Uses
आम के आम पत्तों के भी दाम! घर की इन 7 चीजों में आएंगे आपके काम
घर पर ही बनाएं व्रत के 5 फलाहारी आटे (Photo-ITG)
कुट्टू से राजगिरा तक: व्रत के लिए घर पर ऐसे तैयार करें शुद्ध आटा
how to make til burfi sawan
काजू कतली भूल जाएंगे, सिर्फ 3 चीजों से बनाएं सॉफ्ट तिल की बर्फी

जिप-लॉक बैग या कॉटन क्लॉथ मेथड का यूज करें
अगर आप डिब्बे का उपयोग नहीं करना चाहते तो साफ और सूखी पुदीने की पत्तियों को एक सूती मलमल के कपड़े में हल्के हाथों से लपेट लें. इसके बाद इस पोटली को एक जिप-लॉक बैग में बंद करके फ्रिज में रख दें.

Advertisement

सही तापमान पर स्टोर करना है जरूरी
डिब्बे या जिप-लॉक बैग का ढक्कन अच्छी तरह बंद करके इसे फ्रिज के वेजिटेबल क्रिस्पर ड्रॉअर में रख दें. हर 3 से 4 दिन में डिब्बे को खोलकर चेक करें. अगर टिशू पेपर हल्का गीला या सीलन वाला लगे तो उसे बदलकर नया सूखा टिशू पेपर लगा दें. इस आसान ट्रिक से आपका पुदीना हफ्तों तक बिल्कुल ताजा और हरा बना रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    ट्रंप को चाहिए ईरान युद्ध से एग्जिट, अब न्यूक्लियर डील भी लगाया दांव पर |
    'कामयाबी के लिए अपनों की बुराई जरूरी है?', बोले गोविंदा, पत्नी सुनीता आहूजा से हैं नाराज? |
    '24 घंटे में माफी मांगो वरना...', 22 हजार करोड़ के घोटाले का आरोपों पर BJP का AAP को अल्टीमेटम |
    Sawan Amavasya 2026: 11 या 12 अगस्त, सावन की अमावस्या कब है? जानें सूर्य ग्रहण के बीच क्या रहेगा दान-स्नान का मुहूर्त |
    पहली बार भोपाल से पटना की सीधी फ्लाइट शुरू, रीवा-जबलपुर भी अब सीधे कोलकाता से जुड़े |
    Donald Trump के पीस प्लान पर Netanyahu ने क्यों लगाया ब्रेक? |
    'भक्ति में शक्ति है, थकान नहीं होती', लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे भक्त |
    'न BJP का कोई कार्यकर्ता था, न ही झंडा', ममता बनर्जी पर हमले के आरोपों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी |
    'सलमान खान फॉलोज', रवि किशन की बेटी रीवा से मिले भाईजान, वायरल हुआ फैन मोमेंट |
    'सपा ने हर जिले में एक माफिया पाल दिया था', बोले सीएम योगी; Video
    Advertisement