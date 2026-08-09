scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sawan Amavasya 2026: 11 या 12 अगस्त, सावन की अमावस्या कब है? जानें सूर्य ग्रहण के बीच क्या रहेगा दान-स्नान का मुहूर्त

हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार, यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 की रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा और 13 अगस्त 2026 की तड़के 4 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में लोगों को यह जानना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण के बीच वो हरियाली अमावस्या पर दान-स्नान कब और कैसे कर सकेंगे.

Advertisement
X
हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है. (Photo: ITG)
हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है. (Photo: ITG)

Sawan Amavasya 2026: सावन माह की अमावस्या आने वाली है. इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना, पवित्र स्नान, दान-पुण्य और पितरों का तर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. हालांकि इस बार हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है. आइए जानते हैं कि हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के बीच स्नान-दान का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है.

कब है सावन अमावस्या 2026?
हिंदू पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि का आरंभ 12 अगस्त को रात 1 बजकर 52 मिनट पर होगा और इसका समापन रात 12 अगस्त की रात 11 बजकर 6 मिनट पर होगा. ऐसे में हरियाली अमावस्या पर 12 अगस्त दिन बुधवार को ही मान्य होगी.

साल का दूसरा सूर्य ग्रहण
हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार, यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 की रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा और 13 अगस्त 2026 की तड़के 4 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा. ऐसे में लोगों को यह जानना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण के बीच वो हरियाली अमावस्या पर दान-स्नान कब और कैसे कर सकेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

haridwar kanwar yatra final phase
Haridwar में बढ़ी डाक कांवड़ियों की भारी भीड़
sawan ka doosra somwar 2026
सावन के दूसरे सोमवार महालक्ष्मी योग! 4 राशियों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस
Mango Leaves Uses
आम के आम पत्तों के भी दाम! घर की इन 7 चीजों में आएंगे आपके काम
घर पर ही बनाएं व्रत के 5 फलाहारी आटे (Photo-ITG)
कुट्टू से राजगिरा तक: व्रत के लिए घर पर ऐसे तैयार करें शुद्ध आटा
how to make til burfi sawan
काजू कतली भूल जाएंगे, सिर्फ 3 चीजों से बनाएं सॉफ्ट तिल की बर्फी

हरियाली अमावस्या पर कब-कैसे होगा दान-स्नान?
साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है. इसलिए यहां इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. ऐसे में लोग ग्रहण के कारण संकोच किए बिना कभी भी स्नान-दान कर सकते हैं. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 23 मिनट से 5 बजकर 6 मिनट तक रहेगा. इसमें स्नान-दान करना बहुत उत्तम होगा. इसके अलावा इस दिन पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए चार अलग-अलग मुहूर्त रहने वाले हैं.

Advertisement

चर मुहूर्त: सुबह 5:38 बजे से 7:20 बजे तक
लाभ मुहूर्त: सुबह 7:20 बजे से 9:03 बजे तक
अमृत मुहूर्त: सुबह 9:03 बजे से 10:45 बजे तक
शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:27 बजे से 2:10 बजे तक

हरियाली अमावस्या पर करें ये 3 काम

1. इस पावन अवसर पर यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ में स्नान करें. यदि बाहर जाकर स्नान करना संभव न हो तो घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है.

2. स्नान के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार तिल, अन्न, वस्त्र या धन का दान करना शुभ माना गया है. दान-पुण्य के कार्यों को इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है.

3. सावन अमावस्या भगवान शिव की आराधना के लिए भी अत्यंत शुभ मानी जाती है. इस दिन शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर विधिपूर्वक जलाभिषेक करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धापूर्वक शिव पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    पहली बार भोपाल से पटना की सीधी फ्लाइट शुरू, रीवा-जबलपुर भी अब सीधे कोलकाता से जुड़े |
    Donald Trump के पीस प्लान पर Netanyahu ने क्यों लगाया ब्रेक? |
    'भक्ति में शक्ति है, थकान नहीं होती', लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर पैदल कांवड़ यात्रा कर रहे भक्त |
    'न BJP का कोई कार्यकर्ता था, न ही झंडा', ममता बनर्जी पर हमले के आरोपों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी |
    'सलमान खान फॉलोज', रवि किशन की बेटी रीवा से मिले भाईजान, वायरल हुआ फैन मोमेंट |
    'सपा ने हर जिले में एक माफिया पाल दिया था', बोले सीएम योगी; Video |
    Haridwar में डाक कांवड़ का अंतिम दौर शुरू, 11 अगस्त को होगा जलाभिषेक |
    IND VS SL: सरफराज खान की अचानक हुई टीम इंडिया में एंट्री, श्रीलंका के खिलाफ दमखम दिखाने का मौका |
    Low Water Pressure: 24 घंटे नल से आता है बूंद-बूंद टपकता पानी? प्लंबर बुलाने से पहले आजमाएं ये 2 तरीके, मिनटों में बढ़ जाएगा फ्लो |
    NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन पर विवादित टिप्पणी, राइट विंग कमेंटेटर टीजी मोहनदास हिरासत में
    Advertisement