'कामयाबी के लिए अपनों की बुराई जरूरी है?', बोले गोविंदा, पत्नी सुनीता आहूजा से हैं नाराज?

90s वाले गोविंदा के सितारे कई सालों से गर्दिश में चल रहे हैं. प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी कम परेशानियों से नहीं गुजर रही है. पत्नी सुनीता आहूजा संग तलाक से लेकर एक्ट्रेस को डेट करने जैसी कई अफवाहें गोविंदा को लेकर चल रही हैं.
साल 2025 में गोविंदा की पर्सनल लाइफ बहुत सुर्खियों में रही. उनकी और एक मराठी एक्ट्रेस के बीच अफेयर की चर्चा होने लगी, जिससे कई लोगों को धक्का पहुंचा. उनकी पत्नी सुनीता भी कई इंटरव्यूज में गोविंदा के अफेयर पर खुलकर बात कर चुकी हैं. कई जगह वो एक्टर के अफेयर को लेकर तंज कसती हुईं नजर आईं. सुनीता ने हमेशा खुलकर कहा कि अगर गोविंदा ने अपनी जिंदगी के इस स्टेज पर आकर अफेयर किया होगा, तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी.
अफेयर पर गोविंदा ने फिर दी सफाई!
गोविंदा की शादी कई सारे सवालों से घिरी हुई है. सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता. मगर अब एक्टर ने अपने अफेयर की चर्चाओं और पत्नी सुनीता के आरोपों पर खुलकर बात की है. ANI से बातचीत में जब गोविंदा से उस एक्ट्रेस का नाम लेने के लिए कहा गया, जिनके साथ उनके अफेयर की चर्चा है, तो उन्होंने उनका नाम लेने से साफ इनकार किया.
गोविंदा ने कहा- मैं नाम कभी नहीं लूंगा क्योंकि मुझे यही समझाया गया है कि कभी किसी लड़की का नाम मत बदनाम करना. ये मुझपर एक शर्त है, तो मैं तमीज से रहा करता हूं. मुझे जिस वक्त लगता था कि जब मैं प्यार से काम करूंगा, तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये वासना युक्त है. प्रेम एक अलग देवी है.
गोविंदा से जब आगे कहा गया कि उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कई जगहों पर जाकर लगातार उनकी 'देवियों' के नाम ले रही हैं, तो इसपर एक्टर ने कहा- वो मुझे प्यार से गाली देती है, तो मैं खा भी लेता हूं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है...जो जहां-जहां है, ऊपरवाले ने जिसे जिधर प्रस्तुत किया उसका व्यक्तित्व देकर, जिस खांचे में वो है अगर वो साथ नहीं होती तो हमें ऐसी कामयाबी नहीं मिलती. हमारे घर के जितने बच्चे बड़े हुए और कामयाब हुए, उसमें उसका (सुनीता) का भी हाथ है. वो उनके साथ दयालु रही हैं.
पत्नी से नाराज हैं गोविंदा?
गोविंदा से सुनीता के बयानों पर भी सवाल किया गया. सुनीता ने कई इंटरव्यूज में एक्टर को लेकर तरह-तरह की बातें कही थीं. तो इसपर उन्होंने कहा- बहुत चीजें हैं, जो शब्दों में तो कभी बयां नहीं की जा सकतीं. अगर मैं बाहरी रूप से उसे समझाने की कोशिश करूं, तो क्या दूरी बनाने के लिए तोहमत (आरोप) लगाना जरूरी है? लेकिन इंसान उसे बचकर निकलने का तरीका समझता है.
'क्या कामयाबी के लिए अपनों की बुराई जरूरी है? मगर कई बार वो थोड़ा आसान होता है. जैसे सुनीता. वो मेरी चार तारीफें करती है, फिर उसमें एक बुराई करती है. तो उसमें मुझे प्यार ज्यादा नजर आता है.' बात करें गोविंदा के वर्क फ्रंट की, तो एक्टर ने हाल ही में अपनी दो कमबैक फिल्में रूपा और दुनियादारी अनाउंस की हैं, जो जल्द रिलीज होंगी.
गोविंदा के अलावा उनके बेटे यश आहूजा और पत्नी सुनीता भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं. एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म से उनकी फिल्मी जर्नी की शुरुआत होगी, जिसे सुनीता आहूजा ने खुद अनाउंस किया था.