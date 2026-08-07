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How to clean kitchen ceiling fan: किचन का सीलिंग फैन हो गया है गंदा और चिपचिपा? पानी में इस चीज को मिलाकर करें साफ, चुटकियों में चमकेगा

How to clean kitchen ceiling fan: अगर आपके किचन में लगा पंखा भी गंदा और चिपचिपा हो गया है तो यहां हम आपको उसे साफ करने के कुछ असरदार ट्रिक्स बता रहे हैं. इनकी मदद से किचन फैन नया जैसा चमकने लगेगा.

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किचन का सीलिंग फैन ऐसे करें साफ (Photo: ITG)
किचन का सीलिंग फैन ऐसे करें साफ (Photo: ITG)

How to clean kitchen ceiling fan: किचन में खाना बनाते समय उठने वाला धुआं, तेल और मसालों की भाप धीरे-धीरे सीलिंग फैन पर जम जाती है, जिससे वह बहुत ज्यादा गंदा और चिपचिपा हो जाता है. साधारण पानी या कपड़े से यह चिकनाई आसानी से साफ नहीं होती और पंखा बदरंग दिखने लगता है. अगर आप भी किचन के चिपचिपे पंखे की सफाई से परेशान हैं तो अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है.

आज हम आपको एक ऐसा आसान और जादुई घरेलू तरीका बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से पानी में खास चीज मिलाकर आप अपने किचन के सीलिंग फैन को चुटकियों में नया जैसा चमका सकते हैं.

सफाई के लिए सामग्री
सफेद सिरका- आधा कप

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बेकिंग सोडा - 2 बड़े चम्मच

गुनगुना पानी - 1 बाल्टी या बड़ा बर्तन

डिशवॉश लिक्विड - 2 चम्मच

पुराना पिलो कवर (तकिए का कवर) या सूती कपड़ा

पुराना टूथब्रश या स्पंज

कैसे करें साफ

धूल हटाएगी ये पिलो कवर ट्रिक
अगर पंखे पर सूखी धूल और मिट्टी जमी है तो एक पुराना पिलो कवर लें और उसे पंखे की एक ब्लेड के ऊपर चढ़ाकर हल्के से बाहर की तरफ खींचें. इससे सारी धूल कवर के अंदर ही कैद हो जाएगी और नीचे फर्श पर नहीं गिरेगी.

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घर में बनाएं क्लीनिंग लिक्विड

सबसे पहले एक बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सफेद सिरका, 2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड और 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा अच्छी तरह मिला लें. यह मिश्रण जिद्दी चिकनाई को काटने में सबसे असरदार माना जाता है.

स्पंज या कपड़े से करें साफ
अब तैयार किए गए जादुई घोल में स्पंज या सूती कपड़े को डुबोएं और अच्छी तरह निचोड़ लें. अब पंखे को नीचे उतारकर इस घोल से साफ करें या फिर सीढ़ी की मदद से कपड़े को घोल में डुबोकर साफ करें. सिरका और बेकिंग सोडा की मौजूदगी से मिनटों में सारी चिपचिपी चिकनाई ढीली होकर उतर जाएगी.

कोनों की सफाई के लिए टूथब्रश का करें इस्तेमाल
पंखे के मोटर और डिजाइन वाले कोनों की जिद्दी गंदगी साफ करने के लिए पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल करें. अंत में एक साफ सूखे कपड़े से पंखे को अच्छी तरह पोंछकर सूखा लें. अब आपका किचन का सीलिंग फैन बिल्कुल नया जैसा चमकने लगेगा.

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