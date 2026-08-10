Sama Rice Chilla Recipe: व्रत में बनाकर खाएं समा के चावल का क्रिस्पी चीला, मूंगफली की चटनी के साथ लगेगा बेहद टेस्टी

Sama Rice Chilla Recipe: कुट्टू और राजगिरे के आटे की तरह समा के चावल से भी व्रत में कई तरह की डिश बनाई जाती हैं. आपने अब तक इससे बनी खीर और खिचड़ी तो खूब खाई होगी लेकिन क्या कभी समा के चावल का चीला खाया है. अगर नहीं, तो आज हम आपको समा चावल का टेस्टी चीला बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर बेहद आसानी से तैयार कर सकते हैं.
इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसे मूंगफली और दही से बनी चटपटी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं समा चावल का टेस्टी चीला बनाने का तरीका और इसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
चीला बनाने के लिए
1 कप समा के चावल
1/4 कप भुनी हुई मूंगफली
1 कप दही
1 टी स्पून भुना जीरा पाउडर
1/4 कप बारीक कटा हरा धनिया
2 टेबल स्पून बारीक कटी हरी मिर्च
2 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक
स्वादानुसार सेंधा नमक
जरूरत के अनुसार मूंगफली का तेल या घी
चटनी के लिए
1 कप हरा धनिया
1/2 कप भुनी हुई मूंगफली
2 छोटे चम्मच दही
2 हरी मिर्च
1 इंच अदरक
सेंधा नमक स्वादानुसार
पानी जरूरत अनुसार
मूंगफली की चटनी कैसे बनाएं?
मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मिक्सर में हरा धनिया, भुनी हुई मूंगफली, दही, हरी मिर्च, अदरक और सेंधा नमक डालें. इसमें पानी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह पीस लें. आपकी स्वादिष्ट मूंगफली की चटनी तैयार है.