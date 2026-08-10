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Sama Rice Chilla Recipe: व्रत में बनाकर खाएं समा के चावल का क्रिस्पी चीला, मूंगफली की चटनी के साथ लगेगा बेहद टेस्टी

Sama Rice Chilla Recipe: अगर आप व्रत में हर बार साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा या खीर खाकर बोर हो गए हैं कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो समा के चावल से बना चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको समा चावल का चीला बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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व्रत में बनाएं समा चावल का स्वादिष्ट चीला (Photo-ITG)
व्रत में बनाएं समा चावल का स्वादिष्ट चीला (Photo-ITG)

Sama Rice Chilla Recipe: कुट्टू और राजगिरे के आटे की तरह समा के चावल से भी व्रत में कई तरह की डिश बनाई जाती हैं. आपने अब तक इससे बनी खीर और खिचड़ी तो खूब खाई होगी लेकिन क्या कभी समा के चावल का चीला खाया है. अगर नहीं, तो आज हम आपको समा चावल का टेस्टी चीला बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर बेहद आसानी से तैयार कर सकते हैं.

इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसे मूंगफली और दही से बनी चटपटी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं समा चावल का टेस्टी चीला बनाने का तरीका और इसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

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चीला बनाने के लिए 

1 कप समा के चावल
1/4 कप भुनी हुई मूंगफली
1 कप दही
1 टी स्पून भुना जीरा पाउडर
1/4 कप बारीक कटा हरा धनिया
2 टेबल स्पून बारीक कटी हरी मिर्च
2 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक
स्वादानुसार सेंधा नमक
जरूरत के अनुसार मूंगफली का तेल या घी

चटनी के लिए
1 कप हरा धनिया
1/2 कप भुनी हुई मूंगफली
2 छोटे चम्मच दही
2 हरी मिर्च
1 इंच अदरक
सेंधा नमक स्वादानुसार
पानी जरूरत अनुसार

समा चावल का चीला बनाएं कैसे?

  1. समा चावल का चीला बनाने के लिए सबसे पहले समा के चावल को अच्छी तरह धोकर लगभग 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. 
  2. इसके बाद पानी निकालकर चावल को मिक्सर में डालें और दही के साथ पीसकर हल्का दरदरा या चिकना घोल तैयार कर लें.
  3. अब इस घोल में भुनी हुई मूंगफली, भुना जीरा पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अगर घोल ज्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे डोसे या चीले के बैटर जैसा बना लें.
  4. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा घी या मूंगफली का तेल लगाएं. तवे पर घोल डालकर गोल आकार में पतला फैलाएं. 
  5. अब चीले को मीडियम गैस पर दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का कुरकुरा होने तक सेंक लें.
  6. गरमागरम समा चावल के चीले को मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें. यह व्रत के दौरान नाश्ते या हल्के खाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

मूंगफली की चटनी कैसे बनाएं?
मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मिक्सर में हरा धनिया, भुनी हुई मूंगफली, दही, हरी मिर्च, अदरक और सेंधा नमक डालें. इसमें पानी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह पीस लें. आपकी स्वादिष्ट मूंगफली की चटनी तैयार है.

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