scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Swine Flu cases : स्वाइन फ्लू से किन लोगों को ज्यादा खतरा, कैसे करें बचाव, डॉक्टरों ने बताया

देश के कुछ इलाकों में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं. समय पर इलाज और एंटीवायरल दवाओं से इसको कंट्रोल किया जा सकता है.

Advertisement
X
अस्पताल में भर्ती मरीज
अस्पताल में भर्ती मरीज

इस बार दिल्ली समेत देश के कुछ दूसरे इलाकों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं. डॉक्टरों का भी कहना है कि इस बार केस ज्यादा देखे जा रहे हैं. स्वाइन फ्लू को इन्फ्लूएंजा A(H1N1) कहते हैं. इसके केस क्यों बढ़ रहे हैं. किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है. कैसे इससे बचाव करें? डॉक्टरों ने इस बारे में डिटेल में बताया है.

डॉक्टरों के मुताबिक, अब स्वाइन फ्लू एक ऐसा संक्रमण बन गया है.जो मानसून के मौसम में बढ़ता ही है. इस बार मानसून का लंबा मौसम, तापमान में उतार-चढ़ाव और वायरस के अधिक एक्टिव होने के कारण स्वाइन फ्लू के ज्यादा केस आ रहे हैं. हालांकि सभी लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है. आउटपेशेंट (OPD) में आने वाले अधिकतर मरीजो में बीमारी हल्की होती है और सही देखभाल से वे ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, बस बचाव और रोकथाम के लिए आइसोलेशन की ज़रूरत होती है.

किन लोगों को है ज्यादा खतरा? 

सम्बंधित ख़बरें

Food inflation's impact on household budgets.
मानसून में न खाएं ये चीजें, बिगड़ जाएगी सेहत
Swine Flu
बारिश में क्यों बढ़ते हैं स्वाइन फ्लू के केस, क्या हैं लक्षण
Running and HIP diseases
दौड़ने का बढ़ता शौक कर ऐसे कर रहा कूल्हों को खराब
kidney Patients
किडनी की पथरी में घी फायदेमंद या करता है नुकसान?
h1n1 Swine flu
दिल्ली में बढ़े स्वाइन फ्लू के केस, क्या है ये बीमारी?

गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में संक्रामक रोग विभाग में डॉ. नेहा रस्तोगी पांडा ने इस बारे में आजतक. इन को बताया है. वह कहती हैं कि इस मौसम में ज्यादा समय तक रहने वाली खांसी और तेज बुखार देखा जा रहा है, जिसका कारण खराब AQI (हवा की गुणवत्ता) की वजह से फेफड़ों में होने वाली सूजन है. इस बार 20-30% मामलों में, खासकर छोटे बच्चों, बुज़ुर्गों, गर्भवती महिलाओं, कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज़ों और पहले से फेफड़ों की पुरानी बीमारी, दिल की बीमारी, डायबिटीज, किडनी की बीमारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों में सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानी हो सकती है. इन लोगों को स्वाइन फ्लू से अधिक खतरा हो सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मानसून में ही क्यों बढ़ते हैं स्वाइन फ्लू के केस, ये नॉर्मल फ्लू से कैसे अलग, डॉक्टर ने बताया

WHO के अनुमान के मुताबिक, मौसमी इन्फ्लूएंजा से हर साल दुनिया भर में लगभग एक अरब लोग संक्रमित होते हैं, जिनमें से लगभग 30 से 50 लाख मामले गंभीर होते हैं, इसलिए बचाव बहुत जरूरी है. 

स्वाइन फ्लू के यह लक्षण दिखते हैं

सीताराम भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस ऐंड रिसर्च में मेडिसिन विभाग में डॉ हरजीत सिंह भट्टी बताते हैं कि स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने पर अचानक बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर में तेज दर्द, नाक से जुड़ी समस्याएं और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. ज्यादातर मामलों में आराम और लक्षणों के आधार पर इलाज की जरूरत होती है, जिसमें खास तौर पर शुरुआती 72 घंटों में एंटीवायरल दवा 'ओसेल्टामिविर' दी जाती है.

यह भी पढ़ें: H1N1 Deaths : दिल्ली में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले, कैसे फैलती है ये बीमारी, डॉक्टर से जानें लक्षण और बचाव

इन लक्षणों के दिखते ही अस्पताल जाएं

डॉ. हरजीत के मुताबिक, अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन का स्तर कम होना, लगातार या बढ़ता हुआ बुखार, सीने में बेचैनी, बहुत ज्यादा नींद आना या हालत बिगड़ने जैसी समस्याएं हों, तो तुरंत इलाज की जरूरत होती है. 
स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन लगवा ले. हाथ धोकर भोजन करें और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Swine Flu cases : स्वाइन फ्लू से किन लोगों को ज्यादा खतरा, कैसे करें बचाव, डॉक्टरों ने बताया |
    रोहित-विराट को लेकर कब तक रहेगा सस्पेंस? रहाणे बोले- साफ बताओ 2027 वर्ल्ड कप का प्लान |
    सूरत: रैगिंग से परेशान रेजिडेंट डॉक्टर ने किया सुसाइड, हॉस्टल में लगाई फांसी |
    तेज बारिश आ जाए... फिर भी कम भीगेंगे! वैज्ञानिकों ने बताया- क्या है वो तरीका? |
    लाखों का बैग, छाता भी... संसद से कंगना रनौत का लग्जरी लुक वायरल |
    '500 रुपये जुर्माना लगेगा...' TTE की बात पर भड़के कांवड़िये, Video Viral |
    ‘मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई’, बॉक्सर ने PM मोदी को सुनाया दिलचस्प किस्सा |
    रांची छात्र आंदोलन पर JMM और BJP आमने-सामने, मंत्री बोले- हद में रहे वरना... |
    पहले लखनऊ से पकड़कर लाए, फिर हाथ बांधकर पहनाई चप्पलों की माला; युवक का सिर भी मुंडाया |
    GenZ स्मार्टफोन नहीं, पुराने iPod के हैं दीवाने, ये है असली वजह
    Advertisement