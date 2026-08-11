Litti Chokha Recipe: बारिश में उठाएं गरमा-गरम लिट्टी-चोखा का लुत्फ, बिना चूल्हे के तवे पर ऐसे करें तैयार

Litti Chokha Recipe: बारिश के मौसम में गरमा-गरम चाय और पकौड़ों के अलावा लिट्टी-चोखा भी लोगों को खूब पसंद आता है. इस मौसम में गरमा-गरम लिट्टी-चोखा खाने का मजा ही कुछ और होता है. अक्सर लोगों को लगता है कि चूल्हे के बिना घर पर बाजार जैसी टेस्टी लिट्टी नहीं बनाई जा सकती लेकिन ऐसा नहीं है.

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आज हम आपको तवे पर खस्ता और टेस्टी लिट्टी-चोखा बनाना बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. इसका स्वाद इतना लाजवाब होगा कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

लिट्टी का आटा बनाने के लिए

2 कप गेहूं का आटा

2 छोटे चम्मच घी

½ छोटा चम्मच नमक

जरूरत अनुसार पानी

सत्तू की स्टफिंग के लिए

2 कप सत्तू

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन

1 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक

2 बारीक कटी हरी मिर्च

½ बारीक कटा प्याज आधे

नींबू का रस

½ छोटा चम्मच अजवाइन

½ छोटा चम्मच कलौंजी

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

थोड़ा सा घी

स्वादानुसार नमक (चाहें तो थोड़ा-सा अचार का मसाला)

चोखा बनाने के लिए

2 उबले हुए आलू

1 बैंगन

1 प्याज, बारीक कटा हुआ

3-4 लहसुन की कलियां

1-2 हरी मिर्च

बारीक कटा हरा धनिया

नमक स्वादानुसार

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

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तवे पर लिट्टी कैसे बनाएं?

लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में थोड़ा घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब पानी की मदद से नरम आटा गूंथ लें और इसे कुछ देर के लिए ढककर रख दें. अब एक बाउल में सत्तू लें. इसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नींबू का रस, सरसों का तेल, अजवाइन, कलौंजी और थोड़ा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. यह लिट्टी की स्टफिंग होगी. अब आटे की छोटी लोई लें और इसे हल्का सा दबाकर बीच में जगह बनाएं. इसमें सत्तू की तैयार स्टफिंग भरकर आटे को चारों तरफ से बंद कर दें. इसे हाथों से गोल आकार दें. अब तवा गर्म करें और उस पर हल्का सा घी या तेल लगाएं. तैयार लिट्टियों को तवे पर रखें और धीमी-मध्यम आंच पर चारों तरफ से पलटते हुए सुनहरा होने तक सेंकें. लिट्टी को अच्छी तरह पकने दें, ताकि अंदर का आटा भी कच्चा न रहे. लिट्टी पक जाने के बाद इसे हल्का सा दबाकर घी में डुबो सकते हैं. गरमा-गरम लिट्टी को तैयार चोखे के साथ सर्व करें.

चोखा कैसे बनाएं?

सबसे पहले बैंगन, लहसुन की कलियों और हरी मिर्च को गैस पर अच्छी तरह भून लें. बैंगन पक जाए तो इसे थोड़ा ठंडा करके इसका छिलका उतार लें. अब एक बाउल में बैंगन, उबले हुए आलू, प्याज, भुना लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मैश कर लें. अब सरसों का तेल गर्म करें और कुछ देर ठंडा होने दें. इसके बाद इसे चोखे के मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिला लें. आपका टेस्टी चोखा तैयार है.

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