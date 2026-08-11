scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न बड़ा खेत, न पूंजी! आसिया घर में मशरूम और छत पर उगाती हैं सब्जियां, कमा रहीं ₹40 हजार महीना

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले की आसिया अकबर ने सीमित जगह में खेती को कमाई के मॉडल में बदलने की मिसाल पेश की है. बड़े खेत की कमी के बावजूद उन्होंने घर के अंदर मशरूम उत्पादन से शुरुआत की और बाद में छत पर सब्जियां, मसाले और पौध तैयार करने का काम शुरू किया. आसिया इन उत्पादों की बिक्री से हर महीने करीब ₹35,000 से ₹40,000 तक कमाई कर रही हैं.

Advertisement
X
जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले की आसिया अकबर अपने घर में मशरूम और सब्जियां उगाकर अच्छी कमाई कर रहीं. (Photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले की आसिया अकबर अपने घर में मशरूम और सब्जियां उगाकर अच्छी कमाई कर रहीं. (Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के नुसू गांव में रहने वाली एक ​महिला ने सीमित जगह को कमाई के साधन में बदलने की मिसाल पेश की है. आसिया अकबर, जिन्हें आसिया बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने खेली के लिए बड़ी जमीन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद घर के अंदर मशरूम उत्पादन से शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने अपनी छत पर सब्जियां उगाने, मसाले बनाने और पौधे तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया.

आसिया ने कुछ साल पहले घर के भीतर मशरूम उगाने का काम शुरू किया था. शुरुआती अनुभव और सफलता के बाद उन्होंने इस पहल का विस्तार किया. कृषि विभाग से मिले मार्गदर्शन की मदद से उन्होंने मशरूम उत्पादन के साथ-साथ सब्जियों, मसालों और पौधों की नर्सरी को भी अपने स्व-रोजगार का हिस्सा बना लिया. आसिया के घर की छत अब उनके कारोबार का अहम हिस्सा है. यहां वह अलग-अलग सब्जियां, मसाले और पौध तैयार करती हैं, जबकि मशरूम उत्पादन के लिए घर के अंदर की जगह का इस्तेमाल करती हैं.

हर महीने ₹35-40 हजार तक कमाई

से

और भी
बिहार अपनाएगा तेलंगाना का 'आधुनिक खेती मॉडल'! कृषि मंत्री सिन्‍हा टीम लेकर दौरे पर पहुंचे

बिहार अपनाएगा तेलंगाना का 'आधुनिक खेती मॉडल'! कृषि मंत्री सिन्‍हा टीम लेकर दौरे पर पहुंचे
ओडिशा सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, धान खरीदी रजिस्‍ट्रेशन में किया यह बदलाव

ओडिशा सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, धान खरीदी रजिस्‍ट्रेशन में किया यह बदलाव
Explain: कैसे काम कर रहा है तिलहन और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, क्या दिखने लगे हैं नतीजे?

Explain: कैसे काम कर रहा है तिलहन और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, क्या दिखने लगे हैं नतीजे?
प्राकृतिक खेती से बदली शीला कुशवाहा की तकदीर, बीजामृत-जीवामृत से घटाई लागत और बढ़ाई आमदनी

प्राकृतिक खेती से बदली शीला कुशवाहा की तकदीर, बीजामृत-जीवामृत से घटाई लागत और बढ़ाई आमदनी
अमृतसर में किसानों-मजदूरों का हल्लाबोल, केंद्र से पंजाब सरकार तक उठी आवाज

अमृतसर में किसानों-मजदूरों का हल्लाबोल, केंद्र से पंजाब सरकार तक उठी आवाज

आसिया अब मशरूम, सब्जियां, मसाले और पौध बेचकर हर महीने करीब ₹35,000 से ₹40,000 तक की कमाई कर रही हैं. उनके उत्पादों की मांग केवल नुसू गांव तक सीमित नहीं है. उत्तर कश्मीर के अलग-अलग इलाकों से भी ग्राहक उनके उत्पाद खरीदने पहुंचते हैं. कृषि विभाग के मार्गदर्शन ने उनके काम को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद की. सीमित संसाधनों के बावजूद आसिया ने धीरे-धीरे अपने काम का दायरा बढ़ाया और इसे कृषि उद्यम में बदल दिया.

Advertisement

Kashmir Woman Turns Home and Rooftop Into a Profitable Farming Venture

बिना बड़े भूखंड के खेती की मिसाल

कश्मीर जैसे इलाकों में छोटे किसानों के लिए खेती योग्य जमीन की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है. आसिया की पहल दिखाती है कि कृषि आधारित कारोबार शुरू करने के लिए हमेशा बड़े खेतों की जरूरत नहीं होती. घर के अंदर उपलब्ध जगह और छत का सही इस्तेमाल करके भी छोटे स्तर पर उत्पादन और कमाई शुरू की जा सकती है. आसिया खास तौर पर महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं. उनका मानना है कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके छोटे स्तर से अपना काम शुरू किया जा सकता है.

महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा

मशरूम उत्पादन से शुरू हुई आसिया अकबर की यात्रा अब सब्जियों, मसालों और पौधे तैयार करने वाले छोटे कृषि उद्यम में बदल चुकी है. उनकी कहानी बताती है कि सीमित जमीन और संसाधनों के बावजूद आधुनिक खेती के तरीकों और उपलब्ध जगह के बेहतर इस्तेमाल से आय का स्थायी जरिया बनाया जा सकता है. उनका यह मॉडल उन महिलाओं और युवाओं के लिए खास तौर पर उपयोगी उदाहरण है, जो कम निवेश और सीमित जगह में स्वरोजगार शुरू करने के विकल्प तलाश रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव की मांग, छात्र नेता को समर्थकों ने दिया धोखा |
    न बड़ा खेत, न पूंजी! आसिया घर में मशरूम और छत पर उगाती हैं सब्जियां, कमा रहीं ₹40 हजार महीना |
    दिखने में लकड़ी जैसे, दीमक की टेंशन नहीं! कितने सस्ते पड़ते हैं ये स्पेशल दरवाजे? |
    दूसरी पत्नी पर लट्टू उर्मिला मातोंडकर के Ex हसबैंड, लंहगे में सजी नई दुल्हन, बोले- मेरी जिंदगी |
    वाराणसी में दर्दनाक अंत: जिस शहर में आए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, वहीं एक साथ बिछ गईं परिवार की तीन लाशें |
    अगले हफ्ते खुलेगा ये IPO, साइज- ₹1700Cr... सोना-चांदी और हीरे बेचती है कंपनी |
    तेलंगाना: रेवंत रेड्डी के भाई की कंपनी को जमीन आवंटन पर बवाल, BRS ने मांगा CM का इस्तीफा |
    विजय सिंह ने 'सर रतन टाटा ट्रस्ट' से दिया इस्तीफा, ₹400 करोड़ की चैरिटी पर संकट! |
    चीनी होगी सस्ती! एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी में सरकार |
    सिर्फ रविवार को डंसता है सांप, संभल में एक ही परिवार के 4 लोग बने शिकार, 5 साल की बच्ची की मौत
    Advertisement