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कल का मौसम: 12 अगस्त को यूपी के इन जिलों में होगी बारिश, बाकी जगह ऐसा रहेगा मौसम; IMD का लेटेस्ट अलर्ट

UP Weather Forecast: 12 अगस्त को यूपी में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहेगा. IMD के मुताबिक कल पश्चिमी और पूर्वी यूपी के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, गोरखपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं. सोनभद्र में कई जगह मध्यम बारिश हो सकती है.

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today 11 august imd prediction heavy rain alert monsoon latest update
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यूपी में मानसून की चाल बुधवार यानी 12 अगस्त को थोड़ी बदली हुई नजर आएगी. पिछले दिनों कई हिस्सों में बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश के बाद अब बारिश का जोर फिलहाल कम रहने का अनुमान है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे प्रदेश में मौसम सूखा रहेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लखनऊ केंद्र ने 12 अगस्त को जारी जिलेवार पूर्वानुमान में कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है.

सबसे खास बात यह है कि 12 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दोनों के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. यानी फिलहाल किसी भी हिस्से के लिए भारी बारिश या अन्य गंभीर मौसम की चेतावनी नहीं है. इसके बावजूद कुछ जिलों में स्थानीय स्तर पर बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम बदल सकता है. IMD के ताजा जिलेवार पूर्वानुमान के मुताबिक 12 अगस्त को कई जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है.

आगरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में बारिश के आसार हैं. बुंदेलखंड के भी कुछ हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया और मऊ में भी कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है. गोरखपुर और देवरिया में भी हल्की बारिश हो सकती है. वहीं दक्षिणी और मध्य यूपी के कुछ जिलों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है. इनमें हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन और ललितपुर शामिल हैं. ललितपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि बाकी इन जिलों में मुख्य तौर पर बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान है.

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आगरा-मैनपुरी-फिरोजाबाद में कैसा रहेगा मौसम

पश्चिमी यूपी के आगरा मंडल में 12 अगस्त को बारिश का असर देखने को मिल सकता है. आगरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज में 12 अगस्त के लिए मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. इसका मतलब यह है कि आगरा मंडल के सभी जिलों में बारिश एक जैसी नहीं होगी. कुछ स्थानों पर बादल और हल्की फुहार देखने को मिल सकती है, जबकि आसपास के दूसरे जिलों में मौसम सूखा रह सकता है.

पूर्वी यूपी में इन जिलों में बारिश के आसार

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 अगस्त को बारिश का क्षेत्र काफी सीमित रहने वाला है. अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया और मऊ में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया में भी बारिश की संभावना है. दूसरी ओर अयोध्या, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में 12 अगस्त को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. यानी पूर्वी यूपी में भी बारिश पूरे क्षेत्र में नहीं होगी, बल्कि कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित रह सकती है. बुंदेलखंड के कुछ जिलों में 12 अगस्त को बारिश की संभावना है. हमीरपुर, महोबा, झांसी और जालौन में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. ललितपुर में इसके मुकाबले बारिश थोड़ी ज्यादा हो सकती है.

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IMD ने यहां कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान दिया है. चित्रकूट और बांदा में 12 अगस्त को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. कानपुर मंडल में भी बारिश का असर हर जिले में एक जैसा नहीं रहेगा. कानपुर देहात, इटावा और औरैया में 12 अगस्त को कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. वहीं कानपुर नगर, कन्नौज और फर्रुखाबाद में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और रायबरेली में भी 12 अगस्त को बारिश के आसार सीमित हैं और मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है.

पूर्वांचल के दक्षिणी हिस्से में सोनभद्र का मौसम 12 अगस्त को बाकी कई जिलों से अलग रह सकता है. IMD के जिलेवार पूर्वानुमान में यहां कई स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मिर्जापुर और भदोही में भी बारिश हो सकती है. मिर्जापुर में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, जबकि भदोही में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान है. इस लिहाज से सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही में बादलों की आवाजाही और बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं.

प्रयागराज-वाराणसी में भी फुहारों के आसार

प्रयागराज में 12 अगस्त को कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है. वहीं प्रतापगढ़ में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. पूर्वांचल की तरफ देखें तो वाराणसी, गाजीपुर और जौनपुर में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान है. चंदौली में बारिश का दायरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है. यहां IMD ने कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. IMD के 11 अगस्त को जारी उप-विभागीय चेतावनी पूर्वानुमान में 12 अगस्त को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी दोनों के लिए 'No Warning' दिया गया है. यानी कल प्रदेश में भारी बारिश, बहुत भारी बारिश या अन्य गंभीर मौसम के लिए कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि इसके बाद मौसम फिर बदल सकता है. IMD के मुताबिक 13 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना बढ़ सकती है, जबकि 14 अगस्त से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर लौटने का अनुमान है.

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12 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी नहीं होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि जिन जिलों में स्थानीय स्तर पर बारिश का अनुमान है, वहां सड़क पर निकलते समय सावधानी रखना बेहतर होगा. IMD के मुताबिक भारी बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव, कच्ची सड़कों पर फिसलन, दृश्यता कम होने और नालों-नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी जैसी परेशानियां हो सकती हैं. कुल मिलाकर 12 अगस्त को यूपी में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहेगा. प्रदेश के बड़े हिस्से में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि करीब ढाई दर्जन जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 12 अगस्त के लिए पूरे यूपी में कोई मौसम चेतावनी नहीं है, लेकिन 13 अगस्त से पूर्वी यूपी और उसके बाद पश्चिमी यूपी में बारिश का जोर फिर बढ़ने के संकेत हैं.
 

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