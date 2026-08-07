Litti Chokha Recipe: बरसात में कुकर में बनाएं टेस्टी लिट्टी-चोखा, गैस पर भी मिलेगा मिट्टी के चूल्हे जैसा स्वाद

Litti Chokha Recipe: बारिश के मौसम में गरमा-गरम लिट्टी-चोखा खाने का मजा ही कुछ और होता है. अक्सर लोगों को लगता है कि चूल्हे के बिना घर पर बाजार जैसा टेस्टी लिट्टी-चोखा नहीं बनाया जा सकता लेकिन ऐसा नहीं है. आप प्रेशर कुकर में भी आसानी से खस्ता और टेस्टी लिट्टी-चोखा तैयार कर सकते हैं. घी से सनी लिट्टी बैंगन के चोखे का स्वाद सबको पसंद आएगा. आइए जानते हैं कि कुकर में लिट्टी-चोखा कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

लिट्टी का आटा बनाने के लिए

2 कप गेहूं का आटा

2 छोटे चम्मच घी

½ छोटा चम्मच नमक

जरूरत अनुसार पानी

सत्तू की स्टफिंग के लिए

2 कप सत्तू

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन

1 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक

2 बारीक कटी हरी मिर्च

½ बारीक कटा प्याज

आधे नींबू का रस

½ छोटा चम्मच अजवाइन

½ छोटा चम्मच कलौंजी

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

स्वादानुसार नमक

(चाहें तो थोड़ा-सा अचार का मसाला)

चोखा बनाने के लिए

1 बैंगन

2 टमाटर

2 लहसुन की कलियां

½ बारीक कटा प्याज

½ छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक

2 बारीक कटी हरी मिर्च

½ छोटा चम्मच सरसों का तेल

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

सबसे पहले बैंगन और टमाटर को गैस पर अच्छी तरह भून लें. बैंगन में पहले हल्का चीरा लगाकर उसमें लहसुन और हरी मिर्च भर दें. इससे चोखे का स्वाद और खुशबू बढ़ जाएंगे. भुनने के बाद इन्हें ठंडा होने दें. अब एक बर्तन में गेहूं का आटा, नमक और घी मिलाकर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंध लें. इसे 10 मिनट ढककर रख दें. दूसरी ओर सत्तू में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, नींबू का रस, अजवाइन, कलौंजी, सरसों का तेल, नमक और चाहें तो थोड़ा अचार का मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब आटे की मीडियम साइज की लोई बनाएं और उसमें सत्तू की स्टफिंग भरकर अच्छी तरह बंद कर दें. अब प्रेशर कुकर में 2 चम्मच तेल डालकर हल्का गर्म करें. कुकर की रबड़ और सीटी निकाल दें. तैयार लिट्टियां कुकर में रखें और ढक्कन बंद कर दें. बीच-बीच में कुकर को हल्का हिलाते रहें, ताकि लिट्टी चारों तरफ से समान रूप से पक जाए. करीब 10-15 मिनट में लिट्टी सुनहरी और खस्ता हो जाएगी. अब चोखा तैयार करें. भुने हुए बैंगन, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छी तरह मैश करें. इसमें प्याज, अदरक, सरसों का तेल, नमक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब गरमागरम लिट्टी पर घी लगाएं और इसे बैंगन के चोखे और प्याज के साथ परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

लिट्टी के लिए आटा थोड़ा सख्त गूंधें.

सत्तू में पानी न डालें, वरना स्टफिंग गीली हो जाएगी.

कुकर में लिट्टी बनाते समय सीटी और रबड़ जरूर निकाल दें.

लिट्टी को बीच-बीच में घुमाते रहें, ताकि वह हर तरफ से अच्छी तरह पक जाए.

परोसने से पहले लिट्टी पर घी जरूर लगाएं, इससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा.

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