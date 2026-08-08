चलती ट्रेन में गर्भवती महिला से दरिंदगी, दिल्ली से बंगाल लौट रही थी पीड़िता

पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से मानवता को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है. महानंदा एक्सप्रेस के दिव्यांग कोच में एक गर्भवती आदिवासी महिला के साथ कथित तौर पर रेप का मामला सामने आया है. अगले ही स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही GRP ने आरोपी को गिरफ्तार किया. अदालत ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.

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जानकारी के मुताबिक, महिला दिल्ली से ट्रेन में अपने घर लौट रही थी. ट्रेन के खाली दिव्यांग कोच का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ कथित तौर पर शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार किया.

महिला ने अपने पति को फोन कर सारी आपबीती सुना दी. पति तुरंत स्टेशन पहुंचा और ट्रेन के रुकते ही GRP ने आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी की पहचान गौतम महतो के रूप में हुई है, जो असम के रंगिया का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. आरोपी को अदालत में भी पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है.

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GRP SRP इंद्रबदन झा ने बताया, "जब ट्रेन हासीमारा के पास थी, तो उसी ट्रेन के बगल वाले डिब्बे में रेलवे कर्मचारी मौजूद थे. इलेक्ट्रिकल स्टाफ ने दिव्यांग कोच से महिला की चीख-पुकार की आवाज़ सुनी. उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया. जैसे ही ट्रेन अलीपुरद्वार स्टेशन पहुंची, RPF और GRP ने उस डिब्बे से आरोपी को फौरन हिरासत में लिया. महिला को बचा लिया गया है. उनकी शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है. अदालत ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है. फिलहाल पूरी घटना की जांच चल रही है."



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