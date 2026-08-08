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दोस्त के घर गया था 25 साल का हरजिंदर... घेरकर पीटा, फिर 5 गोलियां मारीं, CCTV में कैद हुआ हत्याकांड

लुधियाना के सुभाष नगर में देर रात 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान हरजिंदर के रूप में हुई है. वह दोस्त के घर गया था, जहां कुछ हमलावरों ने उसे घेर लिया. पहले उसके साथ मारपीट की और फिर पांच गोलियां मार दीं. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

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25 साल के युवक को घेरकर मारी गोलियां. (Photo: ITG)
25 साल के युवक को घेरकर मारी गोलियां. (Photo: ITG)

लुधियाना के सुभाष नगर इलाके में देर रात हुई गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई. यहां 25 साल के युवक की पांच गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान हरजिंदर के रूप में हुई है. हरजिंदर अपने एक दोस्त के घर गया था. इसी दौरान कुछ हमलावरों ने उसे घेर लिया. पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई.

घटना देर रात की है. हरजिंदर अपने दोस्त के घर पहुंचा था. इसी दौरान कुछ युवक वहां आए और उसे घेर लिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और हमलावरों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद आरोपियों ने हरजिंदर पर पांच गोलियां दाग दीं.

यहां देखें Video

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गोलियों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास के लोगों ने जब तक कुछ समझा, हमलावर मौके से फरार हो चुके थे. हरजिंदर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. पुलिस को घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज मिली है. सामने आए CCTV में कुछ लोग युवक को घेरते और उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: इडाहो रेस्टोरेंट फायरिंग: हमलावर ने गोली मारकर की आत्महत्या, घायलों में दो की हालत अब भी नाजुक

इसके बाद फायरिंग भी हुई. पुलिस अब CCTV फुटेज को खंगालकर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

फिलहाल हरजिंदर की हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावरों का मृतक के साथ पहले से कोई विवाद था या वारदात के पीछे कोई और वजह थी. पुलिस CCTV फुटेज के साथ-साथ मृतक के परिचितों और दोस्तों से भी जानकारी जुटा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी. लुधियाना के सुभाष नगर में हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. देर रात हुई इस हत्या ने शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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