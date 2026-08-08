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"जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है"... IIT दिल्ली में PM मोदी का छात्रों को मैसेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं. इस दौरान पीएम ने छात्रों से कई मुद्दों पर बात की है. छात्रों को संबोझित करते हुए उन्होंने बच्चों को बधाई दी और आगे कहा कि मुझे आप छात्रों पर गर्व है. आपकी नई यात्रा शुरू हो रही है. ये यात्रा उत्साह से जुड़ी हुई है.

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जीवन की परीक्षा में हर कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है. (Photo: X/BJP)
जीवन की परीक्षा में हर कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है. (Photo: X/BJP)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) के छात्रों को संबोधित कर रहे हैं. वह 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर छात्रों से बातचीत की. उन्होंने आगे कहा कि जैसे आज आपके परिवार आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सभी पर गर्व है. PM मोदी ने आगे कहा कि कई छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल मिले हैं. मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूं. लेकिन अगर उनमें कुछ और लड़कियां होतीं तो और भी अच्छा होता. सॉरी. सिर्फ एक या दो क्यों? और भी होनी चाहिए थीं.

याद आएगी कैंपस लाइफ 

पीएम ने कहा कि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे औप पीछे मुड़कर देखेंगे तो, आप अपनी कैंपल लाइफ को याद करेंगे. आप अपनी हर सफलता में यहां के प्रोफेसर्स, माहौल को याद करेंगे. इसलिए यहां से हर चीज को एसेट के तौर पर साथ लेकर निकलना और भूल मत जाना. मेरी सलाह होगी कि  जाते-जाते यहां के हर सदस्य से मिलकर जाएं और कोशिश करिएगा कि यह रिश्ता हमेशा ताजा बना रहे. आप ऐसे समय में कॉलेज से निकल रहे हैं, जब दुनिया तेजी से बदल रही है. 

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जो करेगा मेहन, वहीं जीतेंगे

पीएम ने छात्रों को संबोधित करते हुए, सबसे बड़ी चीज तकनीक की स्पीड है. आज कोई भी निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता कि अगले 20 से 30 साल बाद दुनिया कैसी होगी. जब बदलाव आता है, तो कई सारी चुनौतियां साथ लेकर आती है. हर कुछ बदल रहा है और प्रोफेशन भी बदल रहा है, अवसर बदल रहे हैं. पर मेरी यह बात ध्यान रखिए कि जो सीखेगा, वह जीतेगा. 

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