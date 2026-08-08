कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 की शुरुआत ही जबरदस्त रोमांचक मुकाबले के साथ हुई. शुक्रवार (7 अगस्त) को एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने जमैका किंग्समैन को उसके पहले ही मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया. 168 रन के टारगेट का पीछा करते हुए फाल्कन्स को आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे और उसके 4 विकेट बाकी थे. हालांकि, आखिरी ओवर में लगातार दो विकेट गिरने के बाद मुकाबला पूरी तरह पलट गया.

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अंतिम गेंद से पहले फाल्कन्स को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे. हुनैन शाह (Hunain Shah) ने गेंद बिल्कुल ब्लॉकहोल में डाली. शमर स्प्रिंगर (Shamar Springer) ने उसे लॉन्ग-ऑन की तरफ खेला और दो रन के लिए दौड़ पड़े. वहां मौजूद रोवमैन पॉवेल (Rovman Powell) गेंद को सही तरीके से फील्ड नहीं कर सके. उनकी इस चूक का फाल्कन्स ने पूरा फायदा उठाया और जरूरी दो रन पूरे कर मैच अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने टूर्नामेंट में 2 अंकों के साथ अपना अभियान शुरू किया.

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The Falcons come away with the victory! 🇯🇲 x 🇦🇬#CPL26 #JKvABF #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/NLwtRe2RIm

— CPL T20 (@CPL) August 8, 2026

तजिंदर ने डेब्यू पर खेली मैच जिताऊ पारी

फाल्कन्स की जीत के सबसे बड़े हीरो अमेरिका के तजिंदर सिंह (Tajinder Singh) रहे. सीपीएल में अपना पहला मुकाबला खेल रहे ताजिंदर ने 37 गेंदों पर 62 रन की शानदार पारी खेली. उनकी बल्लेबाजी ने टारगेट का पीछा करते हुए फाल्कन्स को लंबे समय तक मजबूत स्थिति में बनाए रखा.

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168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रहकीम कॉर्नवाल (Rahkeem Cornwall) और टिम रॉबिन्सन (Tim Robinson) ने दूसरे विकेट के लिए 40 रन जोड़े. कॉर्नवाल (24) के आउट होने के बाद रॉबिन्सन और तजिंदर ने पारी को संभाला. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की.

17 ओवर पूरे होने तक फाल्कन्स को जीत के लिए सिर्फ 20 रन चाहिए थे. उसके 6 विकेट बाकी थे और तजिंदर 56 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. इस समय ऐसा लग रहा था कि फाल्कन्स आसानी से मुकाबला जीत जाएगी.

लेकिन इसके बाद मैच ने अचानक करवट ली. कीमो पॉल (Keemo Paul) के ओवर से सिर्फ 6 रन आए, जबकि आंद्रे रसेल (Andre Russell) के ओवर में 8 रन ही बन सके. इसी दौरान करीमा गोर (Karima Gore) और ताजिंदर के विकेट भी गिर गए. देखते ही देखते फाल्कन्स की आसान नजर आ रही जीत मुश्किल में पड़ गई.

आखिरी ओवर में गिरे दो विकेट और बढ़ा रोमांच

अंतिम ओवर शुरू हुआ तो फाल्कन्स को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे. टीम के पास 4 विकेट बाकी थे, इसलिए उसकी स्थिति अभी भी बेहतर थी. लेकिन हुनैन शाह ने तीसरी गेंद पर जहमार हैमिल्टन (Jahmar Hamilton) को आउट कर दिया.

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इसके बाद चौथी गेंद पर उसामा मीर (Usama Mir) भी पवेलियन लौट गए. लगातार दो गेंदों पर दो विकेट गिरने से मुकाबला अचानक रोमांचक हो गया.

अब फाल्कन्स को आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे. हुनैन ने आखिरी गेंद ब्लॉकहोल में डाली. शमर स्प्रिंगर ने गेंद को लॉन्ग-ऑन की तरफ खेल दिया.

लॉन्ग-ऑन पर रोवमैन पॉवेल मौजूद थे. उन्हें दुनिया के बेहतरीन फील्डरों में गिना जाता है, लेकिन इस बार वह गेंद को नियंत्रित नहीं कर पाए. गेंद हाथ से निकलते ही फाल्कन्स के बल्लेबाजों ने दोनों रन पूरे कर लिए और टीम ने आखिरी गेंद पर 2 विकेट से जीत हासिल कर ली.

किंग्समैन की बल्लेबाजी बीच के ओवरों में पड़ी स्लो

इससे पहले जमैका किंग्समैन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 167 रन बनाए थे. टीम ने शुरुआत अच्छी की थी. पावरप्ले के 6 ओवर में किंग्समैन ने 54 रन बनाए और सिर्फ एक विकेट गंवाया.

रीजा हेंड्रिक्स (Reeza Hendricks) ने तेज शुरुआत की और अकेले 36 रन बनाए. छठे ओवर में करीमा गोर के खिलाफ किंग्समैन को 28 रन मिले, जिससे टीम ने पावरप्ले में अच्छी स्थिति बना ली.

हेंड्रिक्स ने 25 गेंदों पर 42 रन बनाए, लेकिन आठवें ओवर के अंत तक वह भी आउट हो गए. इसके बाद किंग्समैन की रन गति पूरी तरह धीमी पड़ गई.

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सातवें से 16वें ओवर के बीच के 10 ओवर में किंग्समैन सिर्फ 59 रन ही बना सका. यही मुकाबले का वह चरण रहा, जहां टीम ने फाल्कन्स के सामने बड़ा लक्ष्य रखने का मौका गंवा दिया.

रोवमैन पॉवेल ने 37 गेंदों पर 47 रन बनाए. वहीं आंद्रे रसेल 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बना सके. आखिरी ओवरों में हसन खान (Hassan Khan) और कीमो पॉल ने कुछ तेजी दिखाई.

हसन खान ने 6 गेंदों पर नाबाद 10 रन बनाए, जबकि कीमो पॉल ने सिर्फ 6 गेंदों में 16 रन ठोक दिए. इन छोटी लेकिन तेज पारियों की बदौलत किंग्समैन 167/7 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा.

अल्जारी जोसेफ की शानदार गेंदबाजी

फाल्कन्स के गेंदबाजों ने भी किंग्समैन को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में अहम भूमिका निभाई. जेडन सील्स (Jayden Seales) और उसामा मीर ने किफायती गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया.

अल्जारी जोसेफ (Alzarri Joseph) फाल्कन्स के सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 3 विकेट लिए. उनकी गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

कीमो पॉल ने भी गेंद से अहम योगदान दिया. उन्होंने शुरुआती सात ओवर के भीतर किंग्समैन के दोनों ओपनर इविन लुईस (Evin Lewis) और रहकीम कॉर्नवाल को आउट कर दिया.

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हालांकि इसके बाद टिम रॉबिन्सन और ताजिंदर ने फाल्कन्स की पारी को संभाल लिया और लक्ष्य का पीछा लगातार टीम के पक्ष में बनाए रखा.

फाल्कन्स की जीत, किंग्समैन को गलती का अफसोस

पूरे मुकाबले को देखें तो जमैका किंग्समैन के पास जीत का अच्छा मौका था. टीम ने 167 रन बनाए और फाल्कन्स को आखिरी गेंद तक दबाव में रखा. लेकिन बीच के 10 ओवर में सिर्फ 59 रन बनाना उसे भारी पड़ गया.

दूसरी ओर फाल्कन्स ने भी मैच को आखिरी समय में मुश्किल बना लिया था. 17 ओवर के बाद सिर्फ 20 रन की जरूरत होने के बावजूद टीम के विकेट तेजी से गिरने लगे. आखिरी ओवर में दो विकेट गिरने के बाद तो मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था.

लेकिन तजिंदर सिंह की 37 गेंदों पर 62 रन की पारी ने फाल्कन्स को जीत के करीब पहुंचाया. आखिरी गेंद पर शमर स्प्रिंगर के शॉट और रोवमैन पॉवेल की फील्डिंग चूक ने मैच का फैसला कर दिया.

इस तरह सीपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबले में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स ने जमैका किंग्समैन को 2 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की. फाल्कन्स ने 168 रन का लक्ष्य 8 विकेट खोकर हासिल किया और अपने खाते में 2 अंक जोड़ लिए.

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