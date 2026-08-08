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पाकिस्तान क्रिकेट को बाय-बाय कहेगा स्टार ऑलराउंडर? लंबे समय से टीम से बाहर, अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

लंबे समय से पाकिस्तान टीम से दूर रहने के कारण खुशदिल शाह के भविष्य को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं. लेकिन उन्होंने फिलहाल संन्यास लेने या पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ने जैसी किसी योजना से साफ इनकार कर दिया है. उनकी सफाई के बाद इतना स्पष्ट है कि खुशदिल अभी पाकिस्तान की ओर से दोबारा खेलने की उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं.

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खुशदिल शाह ने अब तक पाकिस्तान के लिए 53 मुकाबले खेले हैं. (Photo: PTI)
खुशदिल शाह ने अब तक पाकिस्तान के लिए 53 मुकाबले खेले हैं. (Photo: PTI)

पाकिस्तानी टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर खुशदिल शाह को लेकर शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अचानक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. दावा किया जाने लगा कि लगातार टीम में जगह नहीं मिलने से निराश खुशदिल पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. मामला बढ़ने के बाद 31 साल के खुशदिल को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी. उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह फर्जी बताते हुए साफ किया कि पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया है.

खुशदिल शाह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा पाकिस्तान उनका घर है और देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता और सम्मान रहा है. दरअसल, शुक्रवार को करीब दो महीने पुराना एक इंटरव्यू दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. इसमें पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्बास आफरीदी ने खुशदिल से हुई बातचीत का जिक्र किया था.

अब्बास आफरीदी के मुताबिक, खुशदिल शाह ने उनसे कहा था कि उनके पास लगभग चार महीने का समय बचा है और अगर इस दौरान राष्ट्रीय टीम से बुलावा नहीं आया तो उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ सकता है. पुराना बयान दोबारा सामने आते ही इसे खुशदिल के भविष्य से जोड़कर देखा जाने लगा. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि वह पाकिस्तान क्रिकेट से अलग होने का फैसला कर सकते हैं.

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खुशदिल शाह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा, 'ऐसी फर्जी खबरें चल रही हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ रहा हूं. यह पूरी तरह गलत है. पाकिस्तान मेरा घर है और इस देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ा सम्मान रहा है.' ऑलराउंडर ने फैन्स से अपील की है कि बिना पुष्टि वाली खबरों पर वे भरोसा नहीं करें. उन्होंने आगे लिखा, 'कृपया इन बेबुनियाद अफवाहों पर विश्वास न करें. पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति मेरी प्रतिबद्धता कभी नहीं बदली है और ना कभी बदलेगी.'

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खुशदिल का कैसा है इंटरनेशनल रिकॉर्ड?
खुशदिल शाह ने नवंबर 2019 में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. वह अब तक पाकिस्तानी टीम के लिए 15 वनडे और 38 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. वनडे इंटरनेशनल में खुशदिल ने 328 रन बनाए हैं और 4 विकेट झटके. जबकि टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम पर 434 रन और 6 विकेट दर्ज हैं.

हालांकि हाल के समय में उनके लिए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाए रखना मुश्किल रहा है. पाकिस्तान के लिए उनका पिछला मुकाबला पिछले साल खेले गए ACC मेंस टी20 एशिया कप में आया था. उन्हें ग्रुप स्टेज में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मौका मिला था, लेकिन वह सिर्फ चार रन बना सके. इसके बाद बाकी मुकाबलों के लिए प्लेइंग इलेवन में उन्हें जगह नहीं मिली और बाद में वह राष्ट्रीय टीम से भी बाहर हो गए.

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